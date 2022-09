Une coalition dirigée par le chef du Parti modéré, Ulf Kristersson, a remporté de justesse la majorité au parlement suédois

Une coalition de quatre partis d’opposition dirigée par Ulf Kristersson du Parti modéré a officiellement remporté les élections générales en Suède après que la Première ministre Magdalena Andersson a reconnu sa défaite mercredi. Avec seulement une poignée de voix restant à compter quatre jours après le vote serré de dimanche, le bloc de droite est sur la bonne voie pour remporter 176 sièges contre 173 pour la gauche, selon l’autorité électorale du pays, comme l’a rapporté Reuters.

“Au parlement, ils ont un avantage d’un ou deux sièges», a déclaré Andersson, la première femme Premier ministre suédoise, lors d’une conférence de presse. “C’est une faible majorité, mais c’est une majorité.”

“Je vais maintenant commencer à former un nouveau gouvernement capable de faire avancer les choses, un gouvernement pour toute la Suède et tous les citoyens“, a déclaré Kristofferson aux journalistes. Son parti a remporté 19,1% des voix, devancé de justesse par son partenaire de coalition, les démocrates suédois, qui devraient recueillir 20,6%.

Malgré leur popularité parmi les électeurs, la position anti-immigration des démocrates suédois a réduit leurs chances de recevoir un large soutien de certaines factions conservatrices. Andersson a joué sur ces inquiétudes, reconnaissant qu’elle partageait les inquiétudes de certains électeurs quant au fait que les rivaux de son parti avaient atteint un tel pouvoir.

Après des années à accueillir plus de migrants que tout autre pays d’Europe, Stockholm a finalement reconnu qu’elle ne pouvait ni les soutenir financièrement ni les forcer à se conformer à ses lois, poussant les Suédois autrefois hospitaliers dans les bras du mouvement anti-immigration croissant. Andersson a admis plus tôt cette année que l’intégration des migrants était «trop pauvre” et la société chargée de faire respecter l’ordre “trop faible» à la suite de violentes émeutes dans de nombreuses villes déclenchées par le coup publicitaire brûlant le Coran d’un politicien anti-musulman. La population immigrée du pays a doublé au cours des 20 dernières années et constitue désormais un cinquième de la population suédoise, un chiffre que plus de 40% des Suédois jugeaient trop élevé lors d’une enquête en 2016.

L’immigration n’est pas le seul problème qui a poussé les électeurs à expulser les sociaux-démocrates après huit ans au pouvoir. Comme le reste de l’Europe, la Suède est en pleine crise économique et pourrait faire face à une récession dès l’année prochaine. Sa candidature à l’OTAN, soumise aux côtés de la Finlande en signe de solidarité avec l’Ukraine, n’a pas encore été approuvée, car la Turquie conteste les photos de plusieurs députés de gauche agitant les drapeaux d’un groupe qu’Ankara a inscrit sur la liste noire des terroristes.