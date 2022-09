Le gouvernement du Zimbabwe harcèle l’opposition avec des arrestations et des peines de prison

HARARE, Zimbabwe (AP) – Des politiciens de l’opposition croupissent en prison. Journalistes et détracteurs du gouvernement harcelés et arrêtés. Les réunions publiques interdites.

Les élections générales au Zimbabwe sont dans plusieurs mois, mais de nombreuses personnalités de l’opposition affirment qu’elles luttent déjà contre une intense répression gouvernementale similaire au régime de fer de Robert Mugabe, l’ancien président décédé en 2019.

Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa réagit avec force à l’opposition à son régime, alimentée par la détérioration des conditions économiques, notamment l’inflation à plus de 250 % et l’émergence d’un nouveau parti populaire.

Parmi ceux qui souffrent des coups de filet du gouvernement se trouve le député de l’opposition Job Sikhala, qui a été détenu dans la dure prison de Chikurubi près de la capitale, Harare, pendant près de trois mois sur des accusations d’incitation à la violence.

Le fougueux Sikhala, âgé de 50 ans, a été arrêté plus de 65 fois au cours de ses deux décennies de carrière politique, mais n’a jamais été reconnu coupable d’aucun crime, affirment ses avocats.

Plus récemment, Sikhala a été arrêté en juin avec plus de deux douzaines d’autres militants de l’opposition Citizens Coalition for Change, connue sous le nom de CCC, et accusé d’attiser la violence après des escarmouches avec des partisans du parti au pouvoir. Les tentatives répétées d’obtenir une caution pour lui et les autres ont échoué.

« La raison pour laquelle ils n’ont pas été libérés sous caution est qu’ils (les procureurs) savent qu’ils ne seront pas condamnés. L’idée est de les faire servir », a déclaré l’avocate Beatrice Mtetwa.

“Ils savent qu’ils n’ont pas les preuves pour prouver les cas”, a déclaré Mtetwa, affirmant que les tactiques juridiques du gouvernement sont “lawfare” pour affaiblir les opposants politiques.

Les critiques à l’égard du gouvernement de Mnangagwa ont été alimentées par l’inflation au Zimbabwe, actuellement estimée comme l’un des nombres les plus élevés et croissants au monde de personnes poussées vers le commerce informel tel que la vente de rue. Plus des deux tiers des Zimbabwéens gagnent leur vie dans le secteur informel, l’un des taux les plus élevés au monde, selon le FMI.

Peu de pauvres du Zimbabwe croient que l’introduction récente des pièces d’or comme cours légal améliorera leurs difficultés quotidiennes.

Le parti CCC, lancé en janvier et dirigé par Nelson Chamisa, 44 ans, a attiré une attention et des adeptes considérables. En réponse, la police de Harare et d’autres villes a interdit les réunions du parti, ainsi que les rassemblements d’organisations civiques et de groupes religieux perçus comme des critiques du gouvernement.

Des dizaines de personnes – dont des partisans de l’opposition, des militants politiques, des journalistes, des dirigeants religieux, des syndicalistes et des dirigeants étudiants – ont été arrêtées et comparaissent devant le tribunal pour diverses accusations que les experts juridiques qualifient de harcèlement.

La stratégie de Mnangagwa pour rester au pouvoir semble être d’utiliser la police, l’armée et les forces de sécurité pour maintenir l’opposition dans la tourmente jusqu’à la tenue des élections l’année prochaine, selon les analystes.

“L’environnement actuel présente des indicateurs inquiétants de la possibilité d’une nouvelle période électorale violente et contestée”, a noté le Zimbabwe Human Rights NGO Forum dans un communiqué en août.

Le Zimbabwe est confronté à « un effondrement de l’état de droit et du constitutionnalisme ; militarisation manifeste du gouvernement, brutalité du secteur de la sécurité, polarisation politique, exclusion et violence, rétrécissement de l’espace civique et violations généralisées des droits de l’homme », a déclaré le groupe.

Ces dernières semaines, Mnangagwa a appelé à la paix tout en fustigant l’opposition et en l’accusant d’être parrainée par les puissances occidentales.

C’est similaire aux manières de Mugabe, qui au cours de ses 37 années au pouvoir a utilisé une répression sévère contre toute opposition. Bien que Mugabe ait été contraint de démissionner en 2017, le même parti reste au pouvoir.

La ZANU-PF a mené une guerre amère et sanglante tout au long des années 1970, avec le soutien de la Chine, contre le régime de la minorité blanche de Rhodésie. Le mouvement de guérilla a remporté les élections en 1980 et dirige le pays depuis, avec une forte méfiance à l’égard de l’Occident et du multipartisme.

“Les complexités de la politique zimbabwéenne en restent une où il n’y a jamais eu de véritable transformation du mouvement de libération de la ZANU-PF en un parti politique conforme aux diktats démocratiques du 21e siècle”, a déclaré Alexander Rusero, un universitaire et commentateur politique basé à Harare.

“La politique de libération est informée par le scepticisme et la caractérisation binaire des citoyens comme amis ou ennemis”, a-t-il déclaré. « La ZANU-PF continue de classer les partis d’opposition et les militants de la société civile comme des faire-valoir de l’Occident. Il continuera à utiliser son pouvoir pour les écraser, tout comme ce qui s’est passé à l’époque de Mugabe.

Farai Mutsaka, Associated Press