Le gouvernement du Wisconsin ne soutiendra pas les exceptions à l’avortement si l’interdiction demeure

MADISON, Wis. (AP) – Le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré mardi qu’il ne signerait pas de projet de loi créant des exceptions pour le viol et l’inceste s’il maintenait en place l’interdiction de l’avortement de 1849 par l’État.

Evers fait face au républicain Tim Michels, qui a soutenu l’interdiction de 1849 avant de changer de position après avoir remporté la primaire républicaine et dit maintenant qu’il signerait un projet de loi accordant des exceptions.

“Je ne le signerais pas parce que cela laisse en place la loi sous-jacente qui est une interdiction de l’avortement”, a déclaré Evers en réponse à une question lors d’un événement du Rotary Club de Milwaukee coparrainé par le Milwaukee Press Club et Wispolitics.com.

La législature du Wisconsin est contrôlée par les républicains, dont certains ont exprimé leur soutien à l’octroi d’exceptions pour viol et inceste à la loi de l’État qui est entrée en jeu après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade. Cette décision laissait aux États le soin de déterminer si l’avortement devait être légal.

Conformément aux démocrates de tout le pays, Evers a tenté de faire de l’avortement un problème central dans la course qui, selon les sondages, est à peu près égale. Les sondages ont également montré qu’une large majorité d’électeurs du Wisconsin soutiennent le maintien de la légalité de l’avortement et à tout le moins des exceptions pour le viol et l’inceste.

Evers a convoqué à deux reprises des sessions extraordinaires de l’Assemblée législative visant à abroger l’interdiction de 1849 et à créer un moyen de poser la question aux électeurs. Les républicains ont rejeté les deux propositions. Evers a déclaré mardi que la législature du Wisconsin devrait codifier Roe v. Wade.

Evers soutient également une action en justice intentée par le procureur général démocrate Josh Kaul visant à annuler l’interdiction de l’État, qui a été adoptée avant que les femmes n’aient le droit de vote et avant la guerre civile.

Evers, dans ses commentaires avant de répondre aux questions, a qualifié à plusieurs reprises Michels de trop « radical » et « dangereux » pour l’État. Il a souligné son soutien de longue date à l’interdiction totale de l’avortement, une position que Michels a changée le mois dernier.

“De toute évidence, il soutient cela et il ne soutiendra même pas les exceptions pour viol et inceste”, a déclaré Evers à propos d’une interdiction totale de l’avortement. “Pour moi, c’est radical.”

La porte-parole de Michels, Anna Kelly, n’a pas immédiatement renvoyé de message demandant des commentaires.

Il a également cité l’opposition de Michels aux soi-disant lois du drapeau rouge qui permettraient aux juges de retirer les armes à feu et autres armes des personnes considérées comme un danger, ainsi que ses commentaires remettant en question l’intégrité des élections de 2020. Michels, contrairement à d’autres républicains, n’a pas demandé que la victoire du président Joe Biden soit décertifiée. Mais Michels, qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump, a déclaré que “peut-être” les élections de 2020 ont été volées et il n’a pas dit sans condition s’il accepterait les résultats des élections du 8 novembre.

La victoire de Biden dans le Wisconsin a résisté à de multiples critiques, recomptages et poursuites.

Evers, qui a opposé son veto à plus de projets de loi que tout autre gouverneur dans l’histoire moderne du Wisconsin, a également vanté son rôle comme un bloc sur la législature contrôlée par le GOP. Evers a également souligné sa promesse d’augmenter le financement des gouvernements locaux, une décision qui nécessiterait l’approbation de l’Assemblée législative.

Evers a également défendu sa réponse aux violentes manifestations à Kenosha en 2020 qui ont éclaté après qu’un policier blanc a tiré sur Jacob Blake, un homme noir. Michels a martelé Evers sur sa réponse à la violence, affirmant qu’il n’avait pas agi assez rapidement pour réprimer la violence.

“J’ai fait tout ce qu’on m’a demandé de faire et je le referais si j’en avais besoin”, a déclaré Evers, rien qu’il ait appelé la Garde nationale du Wisconsin quand cela a été demandé.

Michels a également blâmé Evers pour les libérations conditionnelles de meurtriers condamnés et d’autres accordées par la commission des libérations conditionnelles de l’État. Interrogé sur les libérations conditionnelles, Evers a détourné les critiques en notant que toute décision d’accorder une libération conditionnelle n’incombe pas au gouverneur mais à la commission qui agit indépendamment de lui. Michels a demandé à Evers d’arrêter toutes les libérations conditionnelles et les grâces.

Michels a été invité à assister à un événement similaire pour répondre aux questions avant les élections, mais n’a pas répondu, a déclaré l’ancienne présidente du Milwaukee Press Club, Corri Hess. Kelly n’a pas répondu aux questions quant à savoir si Michels assisterait à un événement futur.

Evers et Michels doivent se rencontrer pour leur premier et unique débat avant les élections de vendredi.

Scott Bauer, l’Associated Press