Le gouvernement du Texas lève le mandat de masque et autorise les entreprises à opérer à 100% de leur capacité

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a levé de nombreuses restrictions de Covid-19 dans son État, permettant aux entreprises de fonctionner à 100% de leur capacité à partir du 10 mars et abrogeant l’obligation pour les gens de porter des masques.

Abbott a livré le « nouvelles excitantes » lors d’un discours prononcé mardi devant la chambre de commerce de Lubbock, informant les chefs des petites entreprises et des communautés rassemblées que le mandat de masque – en place depuis juillet – n’était plus.

«Nous devons maintenant faire plus pour restaurer les moyens de subsistance et la normalité des Texans en ouvrant le Texas à 100%», Abbott a déclaré mardi dans un communiqué – le jour de l’indépendance du Texas. «Ne vous y trompez pas, Covid-19 n’a pas disparu, mais il ressort clairement des récupérations, des vaccinations, de la réduction des hospitalisations et des pratiques sûres que les Texans utilisent que les mandats de l’État ne sont plus nécessaires.»

Avec ce décret, nous nous assurons que toutes les entreprises et familles du Texas ont la liberté de déterminer leur propre destin.

L’annonce selon laquelle les entreprises seraient autorisées à fonctionner à pleine capacité à l’avenir a sans aucun doute été un soulagement pour les établissements qui luttent pour revenir à plein régime à la suite de l’une des pires tempêtes de l’histoire du Texas. La tempête de neige à la fin du mois dernier a coupé l’électricité, le chauffage et d’autres services publics à plus de quatre millions de Texans, tuant des dizaines de personnes.

Abbott a été l’un des derniers gouverneurs à imposer une obligation de couvrir le visage, attendant jusqu’au 2 juillet pour exiger que les résidents portent des masques et que les bars ferment. Mardi, 8 140 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués au Texas, soit un changement moyen de 18%. Il y a eu 129 décès, également une diminution de 13% sur deux semaines, et environ 5 611 personnes ont été hospitalisées pour le virus.

Le point de vue du gouverneur contrastait fortement avec celui du président Joe Biden, qui s’est tellement accroché à l’idée des masques qu’il a en fait prévu d’en envoyer des millions dans tout le pays. Il s’attend également à ce que les Américains restent obéissants masqués jusqu’en 2022, et a déclaré que les États-Unis auraient suffisamment de vaccins Covid-19 pour donner à tout le monde un coup d’ici la fin de l’été.

