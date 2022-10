Le gouvernement du Tamil Nadu mènera une enquête sur la maternité de substitution

Dimanche, Nayanthara et Vignesh Shivan ont surpris tout le monde lorsque le couple a annoncé qu’ils étaient devenus parents de jumeaux. Vignesh a partagé des photos et révélé le nom des jumeaux sur les réseaux sociaux.

Partageant les photos, Vignesh a écrit : « Nayan et moi sommes devenus Amma et Appa. Nous sommes bénis avec Twin Baby Boys. Toutes nos prières, les bénédictions de nos ancêtres combinées à toutes les bonnes manifestations faites, sont venues 2gethr sous la forme de 2 bébés bénis pour nous. Besoin de toutes vos bénédictions pour nos Uyir et Ulagam.





Les utilisateurs des médias sociaux ont émis l’hypothèse que les bébés naissent par maternité de substitution. Pendant ce temps, des experts juridiques ont déclaré que la maternité de substitution est désormais illégale en Inde. Le ministre de la Santé du Tamil Nadu, Ma Subramanian, a également réagi à l’affaire. Pour les non-initiés, la maternité de substitution commerciale est illégale en Inde depuis janvier 2022. Selon The News Minute, interrogé sur l’enfant de Vignesh et Nayanthara lors d’une conférence de presse en tamoul, Ma Subramanian a déclaré que la direction des services médicaux serait chargée de demander une explication. et mener une enquête à ce sujet.

Nayanthara et Vignesh se sont mariés le 9 juin lors d’une cérémonie de mariage intime à Chennai. En parlant de Nayanthara, l’actrice sera bientôt vue aux côtés de Khan dans Jawan d’Atlee. Il y a eu beaucoup de spéculations sur Nayanthara jouant la co-star de Shah Rukh Khan dans le film Jawan depuis qu’il a été révélé. Le premier projet pan-indien de Shah Rukh Khan est Jawan, dirigé par Atlee. L’acteur a taquiné le film plus tôt cette année, et ses fans ont été enthousiasmés par le premier visuel. Shah Rukh et Atlee ont ensuite rejoint le réalisateur Vignesh Shivan au mariage de Nayanthara, confirmant en quelque sorte que l’actrice apparaîtra aux côtés de SRK dans le film multilingue d’Atlee. Cependant, les créateurs n’ont fait aucune déclaration publique. Nayanthara sera la vedette du film, a annoncé samedi Shah Rukh. Shah Rukh a discuté de Jawan sur Instagram LIVE. Il y a Nayanthara ji dedans, dit-il sans donner beaucoup d’autres détails.

Selon IndianExpress.com, Shah Rukh a également déclaré : « Trop tôt pour le dire. Il reste encore un long chemin à parcourir. Il n’y a pas grand-chose que je puisse vous dire sur Jawan à part le fait que je passe un bon moment en tant qu’acteur. Et Atlee, le réalisateur, est un genre de film différent. Tout le monde a vu son travail. Il fait des films de masse exceptionnels, encore une fois un genre que je n’ai jamais fait. Du coup, j’ai eu envie de m’y essayer. Nayanthara et Jawan de SRK sortiront à la mi-2023.