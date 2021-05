Le gouvernement du Tamil Nadu demande l’interdiction de «Family Man Season 2» | Actualités de la série Web

New Delhi: Le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion du Tamil Nadu, Mano Thangaraj a écrit au ministre de l’Union de l’Information et de la Radiodiffusion, Prakash Javedkar, pour interdire ou arrêter immédiatement la projection de la websérie « Family Man-2 » sur la plateforme OTT Amazon Prime dans tout le pays.

Le gouvernement dans la lettre de lundi a déclaré que la bande-annonce de la série qui a été publiée récemment dépeint les « Tamouls d’Eelam d’une manière très répréhensible ».

Dans la lettre, le ministre d’État a déclaré que la star de Manoj Bajpayee-Samantha blesse non seulement les sentiments des Tamouls d’Eelam, mais aussi les sentiments des habitants du Tamil Nadu.

Le leader du MDMK, Vaiko, avait lancé dimanche un appel similaire à Javedkar et au ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline. Le leader et acteur-réalisateur de Naam Tamilar Katchi, Seeman, avait également appelé à l’interdiction de la série.

Mano Thangaraj dans la lettre a déclaré: « Le fait de qualifier l’actrice de langue tamoule Samantha de » terroriste « dans la série était directement une attaque contre la fierté de la population tamoule vivant dans le monde et personne ne tolérerait ce genre de campagne motivée et espiègle. »

Il a également déclaré que la série avait déjà suscité une opposition généralisée de la part de la population du Tamil Nadu ainsi que des partis politiques de l’État.

Le ministre a également déclaré que si les Tamouls d’Eelam luttaient pour l’égalité, la justice, la paix et la dignité dans la nation insulaire, Amazon Prime n’aurait pas dû entreprendre une telle campagne de dénigrement contre la communauté.