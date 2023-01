Le gouvernement du Sikkim récompensera les femmes qui ont plus d’un enfant

Le Sikkim, l’État le moins peuplé de l’Inde, a trouvé un moyen unique d’augmenter sa population. Face à la baisse des taux de fécondité, l’État a décidé de récompenser les employées du gouvernement si elles donnent naissance à deux bébés ou plus. Le ministre en chef Prem Singh Tamang a proposé une augmentation spéciale aux femmes employées du gouvernement, si elles donnent naissance à un deuxième enfant, et deux augmentations, si elles donnent naissance à leur troisième bébé.

Times Of India a rapporté que la proposition unique en son genre a été présentée comme un encouragement pour les communautés autochtones à augmenter leur population. L’annonce est intervenue un peu plus d’un an après l’annonce du 14 novembre 2021 par le gouvernement dirigé par Sikkim Krantikari Morcha que les femmes au service du gouvernement auraient droit à 365 jours de congé de maternité, tandis que les nouveaux pères peuvent bénéficier de 30 jours de congé de paternité.

Tamang a déclaré dans une récente interview : « Nous devons arrêter la baisse du taux de fécondité en incitant les populations locales à avoir plus d’enfants. Le taux de fécondité du Sikkim a enregistré le taux de croissance le plus bas à un enfant par femme ces dernières années.

Le CM a déclaré que les personnes en général vivant dans l’État, qui ont plus d’un enfant, seraient également éligibles à une aide financière et que la structure de celle-ci sera développée par le département des femmes et des soins aux enfants. Tamang a également révélé que le gouvernement de l’État encourageait l’installation d’installations de FIV dans les hôpitaux du Sikkim pour encourager les femmes incapables de concevoir pour diverses raisons à essayer une intervention médicale.

Tamang a précisé que les femmes avec un seul enfant ne seront éligibles à aucun avantage financier et a déclaré que les femmes qui ont choisi d’essayer des interventions médicales telles que la FIV se verront accorder une aide financière pouvant aller jusqu’à Rs 3 lakh. Il a dit que jusqu’à présent, 38 femmes ont conçu avec l’aide d’un centre de FIV, et certaines d’entre elles sont également devenues mères.

