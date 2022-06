Le gouvernement du SD dit que les femmes ne devraient pas être poursuivies pour des pilules abortives

WASHINGTON (AP) – Le gouverneur républicain du Dakota du Sud s’est engagé dimanche à interdire la vente par correspondance de pilules abortives, mais a déclaré que les femmes ne devraient pas être poursuivies pour les avoir recherchées.

Au mépris apparent des conseils juridiques du ministère de la Justice après que la Cour suprême a supprimé la semaine dernière les protections constitutionnelles des femmes en matière d’avortement, Kristi Noem a indiqué dans des interviews à la télévision nationale qu’elle mettrait en place un plan approuvé par les législateurs de l’État pour restreindre les pilules. La décision majoritaire rendue vendredi par les juges conservateurs du tribunal a déclenché l’interdiction de l’avortement dans le Dakota du Sud et ailleurs.

Mais Noem a déclaré que les médecins, et non leurs patients, seraient probablement poursuivis pour avoir connaissance de violations de ce qui serait l’une des lois les plus strictes sur les pilules abortives aux États-Unis.

« Je ne pense pas que les femmes devraient jamais être poursuivies », a-t-elle déclaré. “Je ne crois pas qu’il devrait y avoir de punition pour les femmes, jamais, qui sont dans une situation de crise ou qui ont une grossesse non planifiée.”

Le problème est la vente par correspondance ou les soi-disant pilules abortives de télémédecine, qui sont en augmentation dans le pays depuis 2000, lorsque la Food and Drug Administration a approuvé la mifépristone – le principal médicament utilisé dans les avortements médicamenteux.

Plus de 90% des avortements ont lieu au cours des 13 premières semaines de grossesse, et plus de la moitié sont désormais pratiqués avec des pilules, et non avec une intervention chirurgicale, selon les données compilées par l’Institut Guttmacher, un groupe de recherche qui soutient le droit à l’avortement. Les pilules abortives devraient devenir de plus en plus demandées, car plus de la moitié des États sont susceptibles de prendre des mesures pour interdire les avortements suite à la décision de la Cour suprême.

Noem, un fervent opposant au droit à l’avortement qui risque d’être réélu en novembre et est mentionné comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2024, a qualifié la distribution de pilules abortives de dangereuse et a convoqué une session spéciale pour élaborer de nouvelles lois.

“Ce sont des procédures médicales très dangereuses”, a déclaré Noem, faisant référence aux pilules abortives. “Nous ne pensons pas qu’il devrait être disponible, car il s’agit d’une situation dangereuse pour ces personnes sans être médicalement supervisée par un médecin.”

Dans un État où les républicains détiennent des super-majorités dans les deux chambres de l’État, les législateurs du Dakota du Sud ont lancé des propositions qui rendraient également plus difficile pour les femmes de se faire avorter en dehors de l’État. Les électeurs du Dakota du Sud ont rejeté les interdictions pures et simples en 2006 et 2008, et les défenseurs du droit à l’avortement se préparent à un référendum similaire sur l’accès à l’avortement.

Dans un communiqué vendredi, le procureur général du président Joe Biden, Merrick Garland, a déclaré que le ministère de la Justice protégera les fournisseurs d’avortement et ceux qui demandent des avortements dans les États où cela est légal et «travaillera avec d’autres branches du gouvernement fédéral qui cherchent à utiliser leurs autorités légales pour protéger et préserver l’accès aux soins de procréation.

“En particulier, la FDA a approuvé l’utilisation du médicament mifépristone”, a-t-il ajouté. “Les États ne peuvent pas interdire la mifépristone en raison d’un désaccord avec le jugement d’expert de la FDA sur sa sécurité et son efficacité.”

La loi du Dakota du Sud, adoptée en mars, oblige les femmes qui souhaitent avorter à faire trois visites distinctes chez un médecin afin de prendre des pilules abortives et précise que les femmes de l’État ne peuvent pas obtenir les pilules par le biais d’une consultation de télémédecine. La loi a été suspendue après qu’un juge fédéral a jugé en février qu’elle “impose un fardeau indu sur le droit d’une personne de demander un avortement”.

Deux médicaments sont nécessaires. La première, la mifépristone, bloque une hormone nécessaire au maintien d’une grossesse. Un deuxième médicament, le misoprostol, pris un à deux jours plus tard, vide l’utérus. Les deux médicaments sont disponibles sous forme de génériques et sont également utilisés pour traiter d’autres affections.

L’année dernière, la FDA a levé une exigence de longue date selon laquelle les femmes devaient se procurer des pilules abortives en personne. Les réglementations fédérales autorisent désormais également la livraison du courrier dans tout le pays. Malgré cela, environ 19 États ont adopté des lois exigeant qu’un clinicien médical soit physiquement présent lorsque des pilules abortives sont administrées à un patient.

Le Dakota du Sud en fait partie, rejoignant plusieurs États, dont le Texas, le Kentucky, l’Arkansas, l’Ohio, le Tennessee et l’Oklahoma, où les républicains ont décidé de restreindre davantage l’accès aux pilules abortives ces derniers mois.

Une partie de la loi du Dakota du Sud, qui entrera en vigueur en juillet, contient une section qui ne dépend pas des tribunaux fédéraux : augmenter à un crime la peine pour quiconque prescrit des médicaments pour un avortement sans une licence du South Dakota Board of Médecins examinateurs et ostéopathes.

Une décision de justice plus large est en attente à la suite de la décision de la Cour suprême.

