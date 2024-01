Le gouvernement du président est attendu, déclare le ministre en chef du Mizoram, Lalduhoma, à propos de la violence à Manipur

Le ministre en chef du Mizoram, Lalduhoma, s’exprime lors de la 71e session plénière du Conseil du Nord-Est

Shillong/New Delhi :

Au milieu de nouvelles violences au Manipur, le ministre en chef du Mizoram voisin, Laldohuma, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le régime présidentiel soit imposé au Manipur.

“C’est (le régime du président) que nous attendons car elle (la violence) dure depuis très longtemps. La situation ne change pas, et parfois elle s’aggrave”, a déclaré Laldohuma aux journalistes lors de la 71e session plénière du Conseil du Nord-Est à Shillong du Meghalaya.

“Il doit y avoir une solution entre le gouvernement indien, le gouvernement du Manipur et les chefs tribaux”, a déclaré le ministre en chef du Mizoram nouvellement élu, ajoutant que “la responsabilité incombe au ministère de l’Intérieur”.

Le Mizoram a hébergé des centaines de personnes des tribus Kuki venues du Manipur, frappé par les violences, un État dirigé par le BJP.

“La Constitution indienne prévoit qu’ils peuvent s’installer n’importe où dans le pays. À moins que la normalité ne revienne au Manipur, nous nous occuperons d’eux. Oui, il est de la responsabilité du ministère de l’Intérieur d’intervenir en cas de troubles quelque part dans le pays”, a déclaré Lalduhoma. .

“Il doit y avoir une solution entre les chefs tribaux et le gouvernement de l’État ; elle doit être négociée par le ministère de l’Intérieur. Nous n’avons rien à faire, à part nous occuper des personnes qui y séjournent”, a déclaré le ministre en chef du Mizoram, qui a défait Zoramthanga du Mizo National Front (MNF) lors des récentes élections législatives.

Le 12 décembre, le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, avait demandé à son homologue du Mizoram, Lalduhoma, de ne pas s’immiscer dans les affaires internes du Manipur, mais plutôt de contribuer au rétablissement de la paix.

Citant les commentaires de Lalduhoma sur les tensions ethniques du Manipur entre les tribus Kuki à majorité montagnarde et les Meiteis à majorité vallée, M. Singh avait déclaré que Lalduhoma devait cesser d’exprimer des opinions qui allaient au-delà de son mandat constitutionnel.

“… De nombreuses communautés vivent à Moreh (ville frontalière). Mon appel le plus sincère est de nous aider à rétablir la paix. Je n’ai jamais commenté quand le problème de Bru s’est produit dans le Mizoram, alors s’il vous plaît, priez et aidez-nous à rétablir la normalité. à Manipur”, avait déclaré M. Singh lors d’un événement en l’honneur de Nupi Lan (Guerre des femmes), un événement historique clé au cours duquel les femmes de Manipur se sont battues à deux reprises contre les Britanniques – en 1904 et 1939.

Les tribus Bru vivent dans des camps de secours à Tripura depuis 1997. En raison d’affrontements ethniques, elles ont fui leur patrie, le Mizoram, pour rejoindre l’État voisin.

Lalduhoma a déclaré plus tôt ce mois-ci au ministre des Affaires étrangères S Jaishankar qu’il ne souhaitait pas que la frontière avec le Myanmar soit clôturée, selon un rapport du Deccan Herald. Le Mizoram a hébergé plus de 35 000 réfugiés venus du Myanmar pour échapper au conflit entre les forces de la junte et les insurgés.

Lors de la réunion avec le ministre des Affaires étrangères à Delhi, Lalduhoma avait déclaré que si le Centre construisait des clôtures le long de la frontière entre le Mizoram et le Myanmar, cela signifierait accepter la bévue commise par le gouvernement colonial britannique, qui a divisé les Mizos vivant à la fois en Inde et au Myanmar. “Le peuple Mizo rejette la proposition de clôturer la frontière”, aurait déclaré Lalduhoma à M. Jaishankar.

Ce commentaire a été accueilli avec inquiétude dans le Manipur voisin, où les Meiteis ont accusé les immigrants illégaux du Myanmar d’avoir migré vers l’Inde en l’espace de quelques décennies, ainsi qu’un vaste réseau de trafiquants de drogue alimentés par des milliers d’acres de culture de pavot dans les collines. facteurs fondamentaux à l’origine des violences qui ont débuté le 3 mai 2023.