Le gouvernement du Plateau appelle au calme alors que les manifestations se propagent

Le gouverneur de l’État du Plateau, Caleb Mutfwang, a appelé au calme parmi les citoyens de l’État à la suite des manifestations qui ont éclaté mercredi dans différentes parties de l’État.

Les manifestations ont eu lieu après que la Cour d’appel siégeant à Abuja a limogé les six membres de l’Assemblée nationale de l’État élus sur le programme du Parti démocratique du peuple, y compris le leader de la minorité sénatoriale, Simon Mwadkwon.

Le PUNCH a rapporté que pendant les manifestations, des jeunes lésés provenant des 17 zones de gouvernement local de l’État, dont des femmes, ont bloqué l’autoroute Jos-Abuja, provoquant d’importants embouteillages qui ont laissé de nombreux voyageurs bloqués.

Des voyous ont également tenté d’incendier le complexe de la Cour d’appel de Jos, mais l’intervention de certains agents de sécurité a sauvé la situation.

Dans une déclaration mercredi à Jos, Mutfwang a reconnu la profonde déception ressentie par la population face au prononcé de la Cour d’appel, mais a appelé au calme.

La déclaration signée par le directeur de la presse et des affaires publiques du gouverneur, Gyang Bere, dit : « Il (le gouverneur Mutfwang) a souligné qu’il est naturel d’être affligé et dévasté quand on a le sentiment que sa volonté a été tronquée. Bien que les jugements n’aient pas été aussi nombreux que prévu dès le départ, il a exhorté le peuple à ne pas se faire justice.

« Le gouverneur Mutfwang a déclaré qu’il avait été porté à sa connaissance que des personnes partisanes et non partisanes avaient participé à la manifestation et a déclaré : « J’appelle au calme. J’exhorte vivement les citoyens de l’État du Plateau à ne prendre aucune mesure qui pourrait nuire à la paix relative dont nous jouissons aujourd’hui. Ne laissons pas le sentiment de désenchantement dégénérer en effondrement de l’ordre public.»

« Exprimant une confiance inébranlable dans le système judiciaire, le gouverneur Mutfwang a assuré à la population que la justice prévaudrait pour les citoyens de l’État du Plateau. Il a encouragé la population à être optimiste face aux défis actuels et à faire confiance au processus judiciaire.

« Le gouverneur a également noté qu’il avait été porté à son attention sur le fait que certains membres des forces de sécurité avaient maltraité des personnes innocentes. Il a cependant reconnu la contribution significative des divers agents de sécurité pour assurer la paix dans l’État et les a exhortés à faire preuve de politesse dans le contrôle des manifestants pacifiques.

« Le gouverneur Mutfwang a exhorté la population, en particulier les partisans du PDP, à ne pas recourir au vandalisme mais plutôt à placer leur confiance en Dieu Tout-Puissant, le juge suprême qui préside l’univers.

« Il a réitéré que tant que Dieu reste sur le trône, la victoire est certaine. Il a exhorté les citoyens à ne pas succomber au désespoir mais à trouver du réconfort dans la connaissance que Dieu est toujours vigilant et actif ».