Le gouvernement du NJ signe enfin une loi légalisant la marijuana récréative après 3 ans d’attente – mais cela pourrait prendre des mois avant qu’elle n’entre en vigueur

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a finalement donné suite à une promesse de longue date de légaliser le pot – ou du moins de le décriminaliser. Ou l’a-t-il fait? Les résidents de l’État ont été promis bien plus que ce qu’ils obtiennent.

Murphy a annoncé lundi qu’il avait signé une législation qui lancerait un marché de la marijuana à des fins récréatives et légaliserait enfin l’utilisation de la drogue par les adultes (et décriminaliserait son utilisation par les mineurs), remplissant une promesse qu’il avait faite il y a trois ans.

Les lois sur la marijuana brisées et indéfendables du New Jersey n’existent plus. Aujourd’hui, j’ai signé une législation historique pour:

✅Légaliser le cannabis destiné aux adultes

✅Décriminaliser la possession de marijuana en petites quantités

✅Limitez l’utilisation des condamnations antérieures pour marijuana

✅Créer un marché réglementé du cannabis pic.twitter.com/Y2pCKSgcn5 – Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 22 février 2021

Le gouverneur n’a pas vraiment eu le choix – les électeurs se sont présentés massivement en novembre pour soutenir un amendement à la constitution de l’État pour légaliser la drogue, et Murphy avait jusqu’à lundi comme date limite pour signer deux des trois projets de loi en question.

En plus de décriminaliser la possession de moins de 6 onces de drogue, la législation réduira les peines pour possession de marijuana et d’alcool par des mineurs – qui était auparavant passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1000 $ et de six mois de prison. Les sanctions pour les infractions ultérieures comprennent la notification des parents du mineur et des travaux d’intérêt général, mais la prison n’est plus sur la table pour les mineurs surpris en train de fumer. Les nouvelles lois seront également «Limiter l’utilisation des condamnations antérieures pour la marijuana.»

Alors que la nouvelle législation interdit aux villes de se charger de punir plus strictement les buveurs et les fumeurs mineurs, elle crée des sanctions plus sévères pour quiconque fournit la drogue à une personne de moins de 21 ans, une troisième infraction étant accusée comme l’équivalent d’un petit. «Personnes désordonnées» la criminalité.

Alors, puis-je entrer dans un dispensaire rn ou non? 🤔 – Karats par Chloé (@C_CierraSmith) 22 février 2021

Les New Jerseyens qui espéraient commencer à fumer leur chemin vers le bonheur juridique ont cependant encore quelques barrages routiers devant eux. Le gouverneur a estimé qu’il pourrait s’écouler six mois avant que le «Marché» est pleinement opérationnel, expliquant que l’État doit d’abord mettre en place une Commission de réglementation du cannabis afin de distribuer des licences et de rédiger des règlements. La drogue sera lourdement taxée, 70% du produit étant affecté à des zones affectées de manière disproportionnée par les lois antérieures sur la marijuana.

Murphy s’est félicité de son accomplissement longtemps retardé, dansant autour de la partie où ses électeurs avaient dû le traîner sur la ligne d’arrivée. «Nos lois actuelles d’interdiction de la marijuana ont échoué à tous les tests de justice sociale», déclara le gouverneur, insistant sur le fait qu’il avait «Pendant des années… a fortement soutenu la légalisation du cannabis destiné aux adultes.» Malgré un soutien populaire massif en faveur de la mesure, Murphy avait initialement été repoussé par des membres des deux parties lors de sa prise de fonction en 2018, ses détracteurs exigeant des solutions à une série de problèmes, notamment l’effacement des casiers judiciaires de ceux déjà condamnés pour des infractions liées à la marijuana. Plus récemment, il a affirmé qu’il s’était traîné les pieds à partir de novembre en raison de la crainte que de jeunes Noirs et Hispaniques ne fassent toujours l’objet d’arrestations et d’autres harcèlements de la part de la police désireuse de faire un buste.

Cependant, tous les crimes liés au pot n’ont pas été abandonnés. La culture sans licence, le trafic ou la distribution, la vente, le transport ou l’importation illégale de marijuana restent tous criminels – une situation susceptible de créer de la confusion. Seulement 37 licences de cultivateurs seront disponibles pendant les deux premières années. Le New Jersey a déjà 13 dispensaires de marijuana, bien que les médicaments en vente à l’intérieur étaient jusqu’à présent strictement à usage médical.

Cependant, tout le monde n’était pas ravi que l’État ait finalement légalisé le pot. La NJ Patrolmen’s Benevolent Association a averti ses membres que le projet de loi signé par Murphy allait un peu plus loin que le vote de novembre pour l’amendement constitutionnel visant à rendre la drogue légale, imposant des sanctions sévères à tout policier qui utilisait l’odeur de la marijuana (ou de l’alcool) comme un raison de rechercher un individu.

NJ State PBA répond au vote aujourd’hui par la législature. Le projet de loi crée plus de confusion et les agents sont exhortés à limiter toute application de la loi sur la marijuana. pic.twitter.com/QdnsbKgHil – PBA de l’État du New Jersey (@NJSPBA) 22 février 2021

«Ce projet de loi vous lie dangereusement les mains» la PBA a mis en garde ses membres, soulignant que les sanctions pour un flic qui fouille un mineur fumant illégalement du pot étaient désormais plus sévères que pour ce mineur, s’il devait être pris avec (toujours illégal, compte tenu de son âge). L’enfant recevrait un avertissement écrit, tandis que l’officier serait accusé de privation au 3e degré des droits civils.

Peu de gens avaient pitié de la police.

Seul un cochon ferait jamais * n’importe quelle * application de la marijuana. Admettez-vous qu’il y a une infestation de porcs dans le New Jersey? – Bob Brigham (@BobBrigham) 22 février 2021

J’ai hâte de souffler de la fumée directement sur votre visage – Brian «Box» Brown (@boxbrown) 22 février 2021

En effet, beaucoup ont demandé à Murphy de faire son prochain ordre du jour en vidant les prisons de ceux qui étaient pris dans la machine interminable de traitement des arrestations de marijuana de l’État, notant « légalisation » n’avait rien changé au cours des trois derniers mois.

Vous savez que les flics arrêtaient encore des gens pour possession de petits pots APRÈS LE VOTE 2: 1 POUR LÉGALISER ET APRÈS LA DATE DU 1 JANVIER FIXÉE PAR LES ÉLECTEURS, n’est-ce pas? Cela aurait dû se produire en décembre. – Scott McGill (@ mcgill256) 22 février 2021

C’est bien! Allons-nous libérer toutes les personnes incarcérées pour marijuana ensuite?! J’espère vraiment! – Kate O’Brien (@tubercuLOLsis) 22 février 2021

«Quand les flics arrêtent-ils de nous arrêter?» un commentateur voulais savoir, tandis que d’autres ont souligné qu’il était toujours illégal de cultiver ses propres plantes.

D’autres ont affirmé que le gouverneur était aux prises avec plus – pas moins – de problèmes, allant des primes d’assurance plus élevées à la conduite en état d’ébriété, tout en détournant l’attention des vrais problèmes.

Bravo. Vous venez d’augmenter vos dépenses annuelles Medicare et Medicaid, et vous avez augmenté les primes d’assurance pour les employeurs et les compagnies d’assurance privées qui factureront encore plus les citoyens qui travaillent. Les classes pauvres et moyennes paieront désormais pour les maladies du pot et les réglementations inapplicables. pic.twitter.com/gDgeD3YGcv – Tom Vega (@ TomVega42) 22 février 2021

Mais il n’y a toujours pas de test pour déterminer si un conducteur qui frappe quelqu’un est lapidé. Même un test sanguin ne dira que si une personne a du THC dans son système ou non, pas si elle est en état d’ébriété. – Pas Maureen Dowd (@MaureenDowdTwit) 22 février 2021

Ouf! Je suis heureux que vous ayez résolu les problèmes du vaccin COVID! – Dr Dave Schwartz (@DrDSchwartz) 22 février 2021

