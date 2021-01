Les propriétaires d’Atilis Gym à Bellmawr, dans le New Jersey, ont vu leur compte bancaire vidé de manière inattendue alors même qu’ils poursuivaient leurs recours judiciaires contre une pile croissante d’amendes imposées par l’État pour violation présumée des règles de Covid-19.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy « a pris sur lui de vider entièrement notre compte bancaire, à hauteur de 165000 $», A déclaré le propriétaire du gymnase Ian Smith dans un post Instagram mercredi. La confiscation a eu lieu « sans avertissement et sans permission«Bien que les deux parties soient depuis huit mois dans une bataille juridique acharnée sur les restrictions de l’État Covid-19 – y compris un procès contre le gouverneur, a-t-il ajouté.

Le propriétaire du gymnase a accusé le gouverneur « et ses copains« Sur »interférer efficacement et intentionnellement avec notre droit au conseil [sic]»Dans un message Twitter, en notant que la somme prélevée représentait«100% de [the gym’s] l’argent de la défense juridique.«

Il y a quelques instants @GovMurphy et ses copains ont saisi 100% de @TheAtilisGym l’argent de la défense juridique (173 613,60 $) au milieu de notre processus d’appel – interférant de manière effective et intentionnelle avec notre droit au conseil. Si tu penses que ça va nous faire démissionner, tu es délirant. – Ian Smith (@iansmithfitness) 13 janvier 2021

En plus de plusieurs accusations portées contre Atilis Gym en juillet, lorsque ses propriétaires ont été arrêtés pour avoir défié une ordonnance du tribunal de fermer leur entreprise, le gymnase a été condamné à des amendes supplémentaires de 15497,76 $ depuis novembre pour chaque jour où il reste ouvert à ses membres sans faire respecter un mandat de masque.

Cependant, les propriétaires ont fait appel de tous les jugements financiers contre leur établissement. Smith a souligné qu’il avait contesté non seulement les amendes quotidiennes, mais certaines « quatre-vingts accusations municipales et pénales contre nous; litige en cours dans le cas de la révocation de notre licence commerciale sans procédure régulière; et la fermeture inconstitutionnelle du département de la santé qui nous a été imposée en premier lieu. »

Lorsque Murphy a ordonné la fermeture des gymnases de l’État en mars, Smith et son partenaire commercial Frank Trumbetti ont porté leur affaire devant les tribunaux, arguant qu’ils devraient être autorisés à rester ouverts tant qu’ils maintenaient des protocoles stricts de distanciation sanitaire et sociale. Le couple a poursuivi Murphy et la commissaire à la santé Judith Persichilli, jurant que «aucun gouverneur, ni aucun fonctionnaire du gouvernement, n’utilisera jamais [such excessive] pouvoirs plus jamais.«

Smith a personnellement servi Murphy avec une pétition de rappel à son bureau en décembre dans le but de forcer le démocrate à démissionner.

Le gymnase ne charge pas les membres de s’entraîner depuis avril, et tout l’argent du compte provenait de dons et de ventes de vêtements, selon la publication Instagram de Smith. Il a ajouté que le gymnase avait accueilli 105 000 visiteurs depuis le début de la pandémie et pas un seul cas signalé de Covid-19.

Alors que le New Jersey a depuis autorisé l’ouverture des gymnases, à condition qu’ils respectent les réglementations Covid-19 de l’État, Atilis n’oblige pas ses clients à porter des masques pendant l’exercice.

Smith a rendu son histoire nationale jeudi avec une interview de Tucker Carlson de Fox News, qui s’est étonné que les propriétaires de gymnases soient «être puni pour avoir essayé de garder les gens en bonne santé et de rester en forme au milieu d’une pandémie qui tue des personnes en surpoids et en mauvaise forme.«

Un porte-parole du bureau du procureur général du New Jersey a par la suite affirmé que les propriétaires de gymnases avaient menti au sujet de l’État « saisir[ing] les fonds de leur compte bancaire»Pour un montant de 173 000 $. Smith avait initialement tweeté que 173 613,60 $ avaient été prélevés sur son compte avant de réviser le montant à 165 000 $ dans sa vidéo Instagram.

« L’État a obtenu des jugements contre les propriétaires, et entend recueillir sur eux« D’un montant de 134 463,08 $, a expliqué le porte-parole à Fox News, faisant valoir que les 165 000 $ en »congelé»Des biens avaient été saisis à la suite d’un prélèvement bancaire dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire contre les propriétaires de gymnases.

Espérant vraisemblablement éviter la saisie par le gouvernement des futurs dons d’assistance juridique, Smith a déclaré à Carlson que les contributions seraient immédiatement converties en espèces à l’avenir.

Les gymnases sont devenus des points chauds de la résistance locale aux réglementations Covid-19, en partie en raison de l’importance de l’obésité en tant que facteur de risque de la maladie. Un groupe de gymnases de New York a déposé un recours collectif contre le gouverneur Andrew Cuomo en juillet, et le propriétaire du gymnase d’Orchard Park, Robbie Dinero, a gagné sa propre cause contre le gouvernement de l’État après qu’un juge de la Cour suprême de l’État a confirmé l’ordre de New York de fermer les gymnases.Arbitraire et capricieux » le mois dernier.

Le New Jersey a jusqu’à présent connu le taux de mortalité Covid-19 le plus élevé des États-Unis, New York ayant le deuxième taux le plus élevé.

Cependant, la majorité des décès dans les deux États ont eu lieu dans des maisons de soins infirmiers, qui étaient tenues par les gouverneurs des États d’accepter des patients soupçonnés d’être infectés par Covid-19.

