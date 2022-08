Le gouvernement du Nevada s’engage à codifier l’ordonnance protégeant les patients dans la loi

RENO, Nevada (AP) – Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a déclaré mercredi que s’il était réélu, il chercherait à codifier dans la loi de la prochaine session législative une ordonnance qu’il a signée et qui protège les fournisseurs d’avortement dans l’État et les patients hors de l’État. .

« Les gouverneurs sont la dernière ligne de défense pour protéger les libertés reproductives », a-t-il déclaré. “La responsabilité s’arrête avec nous.”

L’annonce a été faite dans le salon latéral d’un café et d’un magasin de vins de Reno, où il a accueilli un panel d’obstétriciens-gynécologues, d’étudiants en médecine et de défenseurs des droits reproductifs pour discuter de leurs plans pour protéger l’accès à l’avortement, car les droits reproductifs sont devenus au cœur de son re- campagne électorale dans l’État pivot clé et celle des démocrates à l’échelle nationale.

Dans les jours qui ont suivi la décision de la Cour suprême en juin d’annuler Roe v. Wade, Sisolak a signé le décret stipulant que le Nevada n’aidera pas les autres États qui tentent de poursuivre les résidents qui se rendent au Nevada pour des avortements. Il garantit également que les conseils médicaux et les commissions qui supervisent les licences médicales ne disciplinent ni ne disqualifient les médecins qui pratiquent des avortements.

Pour que cette ordonnance soit transformée en loi, un législateur devrait parrainer le projet de loi et suivre le processus législatif. En raison de la structure législative biennale du Nevada, il ne peut être adopté qu’aux sessions de 2023 ou 2025.

Même au Nevada, où l’avortement dans les 24 semaines est codifié dans la loi depuis 1990, Sisolak est devenu l’un des nombreux démocrates qui ont fait de l’annulation de Roe v. Wade un sujet de discussion majeur. Mercredi, il a déclaré que son rôle était de “poursuivre l’accès qui existe” et d’élargir les ressources de financement pour les prestataires.

Le candidat républicain au poste de gouverneur Joe Lombardo, un candidat anti-avortement, a indiqué qu’il pourrait annuler le décret de Sisolak, mais a refusé de prendre une position ferme.

“Je devrais l’évaluer, et je le regarderais du point de vue d’un gouverneur pro-vie”, a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Il avait précédemment déclaré à une chaîne de télévision locale qu’il l’annulerait.

Sisolak a déclaré à plusieurs reprises que Lombardo s’efforcerait de mettre en œuvre une interdiction de l’avortement de 13 semaines par le biais d’un référendum s’il était élu. Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait la restriction de l’accès à l’avortement par un vote référendaire, Lombardo a déclaré que si les électeurs ou la législature de l’État présentaient une mesure de vote, il “soutiendrait de leur donner la décision finale”.

Il n’a pas indiqué s’il encouragerait activement un vote référendaire.

“Je soutiens le fait de donner aux électeurs la décision ultime, tout comme elle est codifiée dans la loi du Nevada”, a-t-il déclaré.

Les candidats républicains espèrent qu’une vague rouge cette année les ramènera au pouvoir au Nevada, où les démocrates jouissent d’un contrôle trifecta du manoir du gouverneur et des deux chambres de l’Assemblée législative depuis 2018.

Mais avec l’avortement réapparaissant comme un enjeu central de la campagne à mi-mandat de cette année, le parti adopte une approche très différente de celle qu’il a adoptée en 2014, lorsqu’il a pour la dernière fois pris le contrôle de la maison d’État et du poste de gouverneur. Cette année-là, l’État partie a retiré de sa plate-forme une déclaration s’opposant à l’avortement. Pourtant, cette année, ses meilleurs candidats ont souligné que le droit à l’avortement est codifié dans la loi de l’État et qu’il faudrait un vote du peuple lors d’un référendum pour restreindre l’avortement ici, et non une bataille législative comme dans certains autres États.

“Je suis catholique et pro-vie, mais au Nevada, le droit à l’avortement est codifié dans la loi et seuls les électeurs du Nevada peuvent changer cela”, a déclaré Lombardo.

Dans le café mercredi, Sisolak a souligné qu’il y avait de grandes différences entre lui et son adversaire.

“Les gens doivent prendre la décision en gardant cela à l’esprit”, a-t-il déclaré. “C’est une situation où nous ne pouvons pas nous permettre de prendre du recul.”

Le panel a également parlé de patients de l’extérieur de l’État venant au Nevada d’aussi loin que le Texas, ainsi que de l’Idaho, de l’Utah et de l’Arizona voisins, qui ont présenté des plans pour restreindre l’accès à l’avortement. Ils ont parlé d’un manque de centres de formation d’obstétriciens-gynécologues et de la nécessité d’en avoir un à l’Université de Nevada-Reno.

Un représentant de Planned Parenthood a parlé d’un emplacement qui ouvrira bientôt près de l’aéroport de Reno qui aidera à aider un nombre croissant de patients de l’extérieur de l’État qui considèrent le Nevada comme un refuge sûr.

La question de « quelle est la prochaine étape » pour l’accès à l’avortement est un sujet qui touche presque toutes les courses à l’échelle de l’État du Nevada. Dans la course serrée au Sénat américain, les deux candidats ont tenté de définir la position de l’autre.

La sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto a averti que le challenger républicain Adam Laxalt pourrait être le vote décisif pour une interdiction nationale de l’avortement qui remplacerait la loi de l’État du Nevada, une position que Laxalt a qualifiée de “mensonge”. Laxalt a tenté de dépeindre Cortez Masto comme une extrémiste, disant qu’elle prône un “infanticide” ou un avortement jusqu’au moment de la naissance, une procédure qui ne se produit pas.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press