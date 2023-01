Le gouvernement du Koweït démissionne au milieu d’une lutte avec l’assemblée

L’agence de presse officielle KUNA a confirmé la démission, qui avait déjà été rapportée par les médias locaux, sans fournir plus de détails. C’est la cinquième fois qu’un gouvernement koweïtien démissionne en un peu plus de deux ans.

Le Koweït possède l’assemblée la plus libre et la plus active du golfe Persique, mais le pouvoir politique est toujours concentré entre les mains de la famille Al Sabah au pouvoir, qui nomme le Premier ministre et le Cabinet, et peut dissoudre l’assemblée à tout moment.