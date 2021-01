À quelques mois des scrutins cruciaux de l’Assemblée, le gouvernement du Kerala a annoncé vendredi un programme en 10 points, comprenant la garantie de médicaments, de rassemblement et d’autres services aux portes des personnes âgées et handicapées et un rabais vert pour les maisons respectueuses de l’environnement.

Annonçant les initiatives le jour du Nouvel An, le ministre en chef Pinarayi Vijayan a déclaré qu’elles seraient mises en œuvre dans un délai limité.

Pour les personnes âgées et handicapées physiques, au moins cinq services gouvernementaux seraient disponibles à leur porte, a déclaré Vijayan.

«Au Kerala, la population des personnes âgées est plus élevée et la plupart d’entre elles vivent seules, avec leurs enfants et leurs proches à l’écart.

Ils ont du mal à obtenir divers avantages ou à porter leurs problèmes devant les autorités », a-t-il déclaré.

Le rassemblement, les certificats de vie, les pensions de sécurité sociale, les demandes de demandes de CMDRF et les médicaments essentiels pour sauver des vies sont des services qui seraient mis à disposition dans la première phase et le gouvernement émettra une notification d’ici le 10 janvier, a déclaré le ministre en chef.

Le gouvernement accordera un rabais unique sur la taxe de construction initiale pour ceux qui construisent des maisons respectueuses de l’environnement en utilisant des matériaux préfabriqués, en évitant

la coupe d’arbres et le non-recours aux remblais.

Les critères et le pourcentage de remise seraient décidés après consultations avec les départements de l’environnement, des finances et des collectivités locales et la notification serait publiée ce mois-ci.

lui-même, dit-il.

Davantage de conseillers seraient nommés dans les écoles pour réduire le nombre croissant de suicides d’élèves.

Actuellement, 1024 conseillers sous contrat sont employés dans les écoles et leur nombre serait doublé, a déclaré Vijayan.

Pour les femmes confrontées à divers problèmes, des services de conseil en ligne seraient mis en place.

Des programmes en ligne Eminent Scholar seront organisés pour aider les étudiants des collèges et universités à interagir et à échanger des points de vue avec des experts bien connus, a-t-il déclaré.

Au moins 1000 étudiants, dont le revenu familial annuel était inférieur à Rs 2,5lakh, obtiendraient une bourse d’un lakh de Rs pour des études supérieures

Pour lutter contre la corruption, une autorité serait constituée où une personne peut fournir des informations précises à son sujet.

Le nom du plaignant ne serait pas divulgué, a-t-il dit.

Un programme d’éducation aux médias numériques serait lancé dans les écoles et les collèges et un programme d’alimentation nutritionnelle pour les enfants et les adolescents serait également lancé, le

A déclaré le ministre en chef.