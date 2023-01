Le gouvernement du Kentucky vante l’économie et la résilience après les tragédies

FRANKFORT, Ky. (AP) – À l’approche d’une année électorale difficile, le gouverneur Andy Beshear a affirmé mercredi soir que l’avenir du Kentucky est “plus brillant qu’il ne l’a jamais été” tout en vantant un record de développement économique et de résilience pour faire valoir ses arguments.

Le gouverneur démocrate, prononçant son quatrième discours annuel sur l’état du Commonwealth, a cité des gains économiques records au cours de son mandat et a salué la capacité de l’État à surmonter les tragédies des tornades, des inondations et d’une pandémie mondiale qui ont transformé à plusieurs reprises son travail en gestion de crise.

Beshear a affronté les vents contraires des supermajorités républicaines à la législature, exhortant les législateurs à injecter plus d’argent dans l’éducation, à augmenter les salaires des enseignants des écoles publiques et à atteindre son objectif d’accès universel à l’apprentissage pré-maternelle.

Le gouverneur a utilisé le discours télévisé à l’échelle de l’État, le deuxième jour de la session législative de cette année, pour exhorter les législateurs à légaliser l’accès au cannabis médical. Il a déjà pris des mesures exécutives pour permettre aux Kentuckiens souffrant de certaines conditions débilitantes de posséder légalement de la marijuana médicale, à condition que le cannabis soit acheté légalement dans d’autres États.

Mais il a déclaré qu’une action législative était encore nécessaire.

« Traiter les gens correctement … dicte que cette session et que cette Assemblée générale légalisent enfin le cannabis médical », a déclaré le gouverneur.

Beshear, dont le mandat a été marqué par des différends politiques avec les législateurs, a également appelé à un financement supplémentaire et à d’autres changements pour consolider le système de justice pour mineurs en difficulté de l’État.

Le gouverneur, fraîchement sorti d’une apparition matinale avec le président Joe Biden pour marquer le relooking promis d’un pont délabré de la rivière Ohio reliant le Kentucky et Cincinnati, a ponctué ses propos en citant les Écritures. Il a également appelé les chefs d’État à mettre de côté les différences partisanes pour poursuivre des objectifs communs en faisant avancer l’État Bluegrass.

“En tant que Kentuckiens, nous partageons plus que nous ne nous divisons”, a déclaré Beshear. « Nous partageons les valeurs de la foi, de la famille et de la communauté. Et si nous redoublons d’efforts en ce moment, si nous dirigeons avec nos valeurs et que nous mettons la politique de côté, il n’y a rien que nous ne puissions réaliser. Notre avenir est plus brillant qu’il ne l’a jamais été.

Le discours intervient alors que Beshear se prépare à une campagne de réélection difficile dans un État qui continue de tendre vers les républicains. Le gouverneur est resté populaire tout en dirigeant l’État à travers la série de tragédies, mais a attiré un groupe bondé de candidats du GOP désireux de le renverser.

Les efforts de Beshear pour conjurer cet élan du GOP sont l’une des raisons pour lesquelles la course du gouverneur du Kentucky en 2023 sera étroitement surveillée à l’échelle nationale, à venir l’année précédant la prochaine élection présidentielle.

Dans son discours, le gouverneur a rappelé les tragédies de l’État qui ont éclipsé son mandat – la pandémie de COVID-19, les tornades qui ont déchiré des parties de l’ouest du Kentucky et les eaux de crue qui ont inondé des parties de l’est du Kentucky.

“Face à certains des plus grands défis imaginables, à maintes reprises, les Kentuckiens se sont montrés les uns pour les autres”, a déclaré Beshear. « L’Écriture nous dit que nous devons aimer nos voisins comme nous-mêmes. Et c’est exactement ce que les gens à travers le Commonwealth ont fait.

Le gouverneur a vanté une croissance économique sans précédent au cours des deux dernières années, affirmant qu’elle offrait la “promesse d’un Kentucky meilleur”. Il a déclaré que la législature peut poursuivre sur sa lancée en réalisant des investissements supplémentaires dans l’éducation et d’autres priorités.

“Cette Assemblée générale a l’opportunité de faire de grands progrès sur chacune de ces questions dont nous avons discuté ce soir, et vous avez le financement pour le faire”, a déclaré Beshear. “Si nous pouvons simplement trouver notre façon de faire ce qui est juste pour les habitants du Kentucky, alors nous serons la génération qui changera tout pour le mieux – la génération qui inaugurera une nouvelle ère de prospérité.”

Par la suite, le président de la Chambre républicaine, David Osborne, a semblé réticent à rouvrir le budget de l’État pour apporter des changements radicaux au cours de la session législative de cette année.

“Je pense qu’il est peu probable que nous apportions des modifications radicales à un document budgétaire”, a déclaré Osborne lors d’une interview sur Kentucky Educational Television.

L’orateur a déclaré que le budget actuel a fait des investissements cruciaux tout en offrant aux législateurs la flexibilité nécessaire pour réduire le taux d’imposition sur le revenu des particuliers de l’État. Les législateurs envisagent une mesure visant à réduire le taux d’imposition sur le revenu d’un autre demi-point de pourcentage à 4 %, à compter du 1er janvier 2024.

Le budget que la législature dirigée par le GOP a adopté l’année dernière a versé de l’argent dans les pensions et les infrastructures des enseignants et a augmenté la principale formule de financement de l’État pour les écoles K-12. Les législateurs ont refusé l’année dernière de financer le pré-K pour chaque enfant de 4 ans dans le Kentucky. Et ils ont laissé aux districts scolaires le soin de décider d’utiliser ou non un financement supplémentaire de l’État pour offrir un salaire plus élevé aux enseignants et aux autres membres du personnel scolaire. La plupart des districts ont accordé des augmentations de salaire, disent les républicains.

Osborne a signalé mercredi soir que le renforcement du réseau de justice pour mineurs de l’État pourrait être un problème où les législateurs trouveraient un terrain d’entente avec le gouverneur. Beshear a annoncé une série de changements à la fin de l’année dernière visant à maîtriser les problèmes de sécurité.

