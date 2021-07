Le gouvernement du Bengale plantera 5 crores de palétuviers dans la forêt des Sundarbans

La forêt de mangrove des Sundarbans a été gravement endommagée après les cyclones Yass et Amphan au Bengale occidental. Maintenant, le département des forêts du gouvernement du Bengale prévoit de planter plus de 5 crores de mangroves à travers les Sundarbans pour compenser les dommages causés par les calamités naturelles. Dans le cadre de la campagne de plantation, six espèces de jeunes arbres de mangrove ont été plantées dans 14 pépinières du département des forêts, ont déclaré des responsables forestiers. Ces gaules seront ensuite plantées dans les Sundarbans.

Selon le département forestier de l’État, environ 2,5 crores d’arbres, grands et petits, ont été détruits dans les Sundarbans, lors des inondations et des cyclones de l’année dernière. Les dégâts ont été particulièrement importants dans les zones côtières et fluviales. L’année dernière également, le département forestier de l’État avait planté des millions d’arbres pour compenser la perte.

Le ministre des Forêts du Bengale, Jyotipriya Mallick, a déclaré : « De nombreux arbres ont été plantés dans les Sundarbans après le cyclone Amphan. Mais ces arbres ont également été endommagés par le cyclone Yass. Donc, cette fois, plus de 5 crores d’arbres sont plantés. Une attention particulière sera également accordée au soin des arbres.

Le département des forêts va planter 5 crores de plants de mangrove de sa propre initiative. Les administrations du district ont également alloué 1 094 hectares de terres pour la plantation d’un jeune arbre. Des arbres seront également plantés sur les berges de diverses rivières. Au total, des mangroves seront plantées sur environ 1 902 hectares de terres.

Des préparatifs sont également en cours pour planter ces arbres en embauchant des travailleurs dans le cadre d’un projet de travail de 100 jours. Le département des forêts souhaite que la plantation de mangroves soit terminée d’ici décembre de cette année.

Le ministre des Forêts a également demandé aux fonctionnaires du département de surveiller les arbres après la plantation afin qu’ils ne soient pas endommagés.

Selon la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, la forêt de mangrove des Sundarbans est l’une des plus grandes forêts de mangrove au monde et se trouve sur le delta des fleuves Gange, Brahmapoutre et Meghna dans la baie du Bengale. La région est connue pour son large éventail de faune, dont 260 espèces d’oiseaux, le tigre du Bengale et d’autres espèces menacées telles que le crocodile estuarien et le python indien.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici