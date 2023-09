Le gouvernement du Bengale occidental et la Liga exploreront les opportunités de développement

En se concentrant sur le développement du football, le gouvernement du Bengale occidental et la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LALIGA) ont conclu un protocole d’accord pour élever le jeu grâce à des collaborations mutuelles entre l’Inde et l’Espagne.

Représentée par l’honorable ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, et le président de la Liga, Javier Tebas, la réunion a eu lieu à Madrid et visera à promouvoir conjointement le football grâce à une collaboration mutuelle.

A LIRE AUSSI| La jeune star de Barcelone, Pablo Gavi, s’apprête à affronter le Real Betis alors qu’il revient là où tout a commencé

Sourav Ganguly, l’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket, était présent, ainsi que le secrétaire en chef du gouvernement du Bengale occidental, HK Dwivedi. Des représentants des deux principaux clubs de football du Bengale occidental ont rejoint le programme, Debasish Dutta, secrétaire général du Mohun Bagan Athletic Club et Sri Ishtiaque Ahmed, secrétaire général du Mohammedan Sporting Club.

Avec pour objectif une collaboration à travers des relations bilatérales, le protocole d’accord amplifiera le flux de connaissances et d’expertise de la Liga – le plus grand écosystème de football au monde – vers le Bengale occidental. En utilisant des ressources partagées pour développer le jeu, le protocole d’accord cherchera également à développer le développement du jeu de base et de la jeunesse au Bengale occidental.

Parmi les points forts de la compréhension révolutionnaire de l’identification des talents, du développement des infrastructures et de la formation des entraîneurs, la Liga explorera également le développement de projets d’excellence dans la région sur la base d’accords mutuels avec le gouvernement du Bengale occidental. De plus, la Liga explorera également les opportunités permettant aux administrateurs de football, aux joueurs et aux entraîneurs de la région de se former à la méthodologie de la Liga.

Cherchant à s’appuyer sur le riche héritage footballistique lié aux clubs du Bengale occidental, LALIGA partagera en outre son savoir-faire technique et son expertise pour aider les clubs de football de l’État.

« La signature du protocole d’accord entre le gouvernement du Bengale occidental et la Liga aujourd’hui, le 14 septembre 2023, à Madrid, en Espagne, en présence du Mohun Bagan Club, du East Bengal Club, du Mohammedan Sporting Club et de notre icône Sourav Ganguly, ouvrira un nouveau chapitre glorieux pour Football du Bengale », a déclaré Banerjee.

A LIRE AUSSI| Arsène Wenger confirme sa visite en Inde ; se consacre entièrement au football indien

« Nous sommes en passe de devenir l’épicentre du football en Inde », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure passionnante avec le gouvernement du Bengale occidental pour élever le développement du football dans la région, en profitant de l’expérience que nous avons après plus de 90 ans à la tête du football professionnel en Espagne, et plus particulièrement au cours des sept années qui ont suivi. LALIGA est présente en Inde depuis l’ouverture de son bureau en 2016 », a déclaré Tebas.

« Ce protocole d’accord témoigne de notre engagement envers la population du Bengale occidental dans le but commun de créer un écosystème de football autonome, qui nourrira les talents en accord avec leur riche héritage. Grâce au partage des connaissances et à la collaboration, nous travaillerons à bâtir un avenir meilleur pour le football indien », a-t-il ajouté.