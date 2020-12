Le gouvernement a donné le feu vert aux discussions sur la construction de la centrale nucléaire de Sizewell C, d’une valeur de 20 milliards de livres.

Sizewell C, basée dans le Suffolk, serait une réplique proche de Hinkley Point C dans le Somerset et pourrait générer 3,2 gigawatts d’électricité, suffisamment pour environ 7% de la demande d’électricité du Royaume-Uni lorsqu’il entrera en service au début des années 2030.

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui qu’il entamerait des négociations avec EDF – bien que tout accord soit soumis à des approbations dans des domaines tels que l’optimisation des ressources et l’abordabilité.