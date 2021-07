Le gouvernement doit protéger la presse et tuer les propositions de style totalitaire qui pourraient entraîner l’emprisonnement des journalistes

Protéger la presse

IMAGINEZ l’ironie grotesque d’un gouvernement dirigé par un ex-journaliste envoyant des journalistes en prison comme des espions pour avoir découvert des scandales d’intérêt public.

Heureusement, ce n’est pas perdu pour Boris Johnson.

Nous apprécions la défense de la presse de Boris Johnson mais le gouvernement doit tuer ces propositions de style totalitaire Crédit : Getty

Nous apprécions sa défense de notre métier hier.

Ainsi que sa promesse que les sinistres changements proposés à la loi sur les secrets officiels ne nous empêcheront pas «une minute» d’exposer des scandales tels que notre exclusivité Matt Hancock.

Mais tout d’abord, qu’en est-il de la protection des dénonciateurs qui divulguent des secrets que le public devrait connaître . . . comme les décès dus à la négligence à l’hôpital Stafford ou l’indignation des dépenses des députés?

Deuxièmement, quoi que le Premier ministre ait promis hier, la consultation du ministère de l’Intérieur sur la mise à jour de la loi porte actuellement la menace d’une longue peine de prison pour un journaliste d’investigation ou sa source.

Si Boris a le dos, le gouvernement doit tuer ces propositions de style totalitaire et recommencer.

Cette fois avec une défense d’intérêt public gravée dans le marbre.

Boom Bretagne

APRÈS 18 mois de Covid, l’enfer arrive un tsunami d’excellentes nouvelles pour l’économie.

Le rebond de la Grande-Bretagne battra le monde, selon le FMI. Il prévoit une croissance stupéfiante de 7% cette année et de 4,8% de plus en 2022.

Pendant ce temps, l’impact sur l’emploi semble beaucoup plus faible que prévu. Le congé, si cher qu’il fût, sauva une armée d’ouvriers du chômage.

Il y a plein de postes vacants. Et la fin de la libre circulation a permis aux travailleurs de négocier de meilleurs salaires. Rappelez-vous comment les Remainers ont affirmé que l’immigration n’avait jamais supprimé les salaires de la classe ouvrière ? Les Leavers savaient de première main que c’était un non-sens.

Même la catastrophe déchirante de Covid a un avantage économique – avec un boom pour les vacances au Royaume-Uni créant potentiellement des centaines de milliers d’emplois.

Avec notre indépendance du Brexit et sans bureaucratie de l’UE, nous pouvons profiter d’une décennie en or. Mais c’est précisément le mauvais moment pour envisager une hausse des impôts, détruisant des emplois et des investissements.

Tuez cette idée aussi, Boris.

Caca de fête

À mesure que nos libertés reviennent lentement, les travaillistes s’y opposent à chaque instant.

Il est « imprudent », se plaint Angela Rayner, répétant fastidieusement la ligne d’attaque convenue par son parti, de mettre fin à la quarantaine pour les arrivées à double tranchant des États-Unis et de l’UE.

Le Parti travailliste s’oppose au retour progressif des libertés à chaque tournant Crédit : Getty

La Journée de la liberté était également « imprudente », bien que la plupart d’entre nous aient une protection vaccinale complète.

Quel prix le Labour paiera-t-il si ses alarmistes gratuits s’avèrent sans fondement ? Rien. Ils partiront sans réflexion ni excuses.

N’oublions donc pas où ils en étaient pour mettre fin à la misère ruineuse des bordures de Covid, soutenir les emplois de voyage ou réunir enfin nos expatriés avec leurs familles.

Ils se sont opposés au sort.