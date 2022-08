Le gouvernement d’Odisha se prépare pour un événement spectaculaire

Le gouvernement d’Odisha passe à la vitesse supérieure pour établir des références mondiales pour le prochain tournoi de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH en 2023.

L’État accueille l’événement pour la deuxième fois consécutive après son énorme succès lors de la Coupe du monde de hockey masculin de 2018. Le Championnat d’Asie d’athlétisme en 2017 a également été un succès retentissant.

Pour s’assurer que l’événement phare est encore plus grand et meilleur que son édition précédente, le bureau du ministre en chef (CMO) d’Odisha a tenu une réunion ici lundi avec de hauts responsables du gouvernement, dont le secrétaire en chef, Suresh Mahapatra, secrétaire privé du ministre en chef (5T) VK Pandian, secrétaires principaux et chefs de différents départements. D’autres membres de l’administration Cuttack et Rourkela se sont joints à nous par vidéoconférence.

Le secrétaire en chef Suresh Chandra Mahapatra a souligné les défis de l’événement car il se tiendra dans deux villes en même temps. Mais, a-t-il ajouté, l’administration de l’État est convaincue d’assurer une coupe du monde fluide, réussie et mémorable pour les joueurs, les officiels, les fans et les spectateurs.

“Nous sommes impatients d’accueillir les meilleures équipes du monde. Il y a certains domaines qui nécessitent une attention particulière et nous reverrons périodiquement le développement », a-t-il souligné.

Différents ministères ont travaillé de manière transparente et efficace et ont organisé un événement exceptionnel en 2018 qui a eu un impact mondial sur l’image d’Odisha, et la même chose leur a été demandée pour cette édition.

En fait, l’État espère améliorer le dernier en ajoutant de nouveaux aspects pour attirer plus de foules, engager les fans et également impressionner positivement les touristes en visite, a ajouté le secrétaire en chef.

Le secrétaire privé du ministre en chef (5T), VK Pandiyan, a déclaré que c’était une grande fierté qu’Odisha ait eu l’opportunité d’accueillir l’édition consécutive de la Coupe du monde de hockey masculin sur deux sites différents.

“Cela ne s’est jamais produit auparavant et nous devrions en être extrêmement fiers. Odisha a établi une référence dans l’organisation d’événements internationaux », a-t-il déclaré.

Pandian a en outre déclaré que le ministre en chef a ordonné d’utiliser cette coupe du monde comme une opportunité de mettre en valeur non seulement la capacité d’Odisha en tant qu’hôte remarquable, mais également l’art, la culture et le patrimoine de l’État.

Il a encouragé tous les chefs de département à se rassembler et à s’assurer que les joueurs et les fans vivent une expérience mémorable et reviennent en tant qu’ambassadeurs de la marque.

Le secrétaire aux sports, R. Vineel Krishna, a déclaré que la construction de l’infrastructure et des installations dans la ville co-organisatrice, Rourkela, bat son plein et que le développement est suivi de près et sera prêt dans les mois à venir.

D’autres aspects liés à la mise à niveau et à l’embellissement de Rourkela ont également été vivement pris en charge par l’administration du district. À Bhubaneswar, les nouveaux gazons ont été posés au stade de hockey de Kalinga il y a quelques mois et sont prêts pour le match.

Pour une organisation fluide et réussie de l’événement sportif sur les deux sites, les exigences, les rôles et les responsabilités dans différents domaines, notamment la sécurité, la sécurité incendie, les transports, la connectivité, l’hébergement, le tourisme, l’information et la technologie, les finances, les travaux publics, entre autres, ont été discutés lors de la réunion. .

