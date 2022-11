Le gouvernement d’Odisha organisera des festivals dans les villes hôtes pendant la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH

Le gouvernement d’Odisha a prévu d’organiser des festivals municipaux à Bhubaneswar et Rourkela, les villes hôtes de la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023.

Cela a été décidé lors d’une réunion du comité d’organisation de la Coupe du monde de la FIH vendredi.

Présidée par le secrétaire en chef SC Mahapatra et le président de Hockey India Dilip Tirkey, la réunion a réuni les chefs de tous les départements pour examiner l’avancement des diverses activités liées au bon déroulement et au succès de l’événement.

Outre les festivals de la ville, des festivals au niveau du district sont également prévus dans les grandes villes de l’État pour célébrer le méga événement sportif.

Il a été révélé lors de la réunion que les vols commerciaux vers Rourkela devraient commencer le mois prochain. Des dispositions sont prises pour des vols charters entre les deux sites pour les équipes participantes, a déclaré un responsable.

Des bus spéciaux circuleront également pendant la Coupe du monde pour faciliter le transport des joueurs, des officiels et des spectateurs, a-t-il déclaré.

Lors de la réunion, Mahapatra a demandé aux différents départements de terminer les projets alignés sur l’événement phare bien avant l’heure prévue. L’accent a été mis sur la connectivité et l’hospitalité, présentant Odisha comme la terre du patrimoine et de la culture en plus d’être une plaque tournante du hockey.

Il a été décidé lors de la réunion d’organiser des carnavals sportifs et des événements au niveau du district en association avec les écoles. Mahapatra a également mis l’accent sur l’adoption de pratiques vertes sur les deux sites.

La Coupe du monde de hockey masculin de la FIH se tiendra à Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier 2023.

