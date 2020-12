Bloomberg

Kushner Cos a passé les années Trump à dénouer les paris coûteux de Scion

(Bloomberg) – Le restaurant Times Square de Guy Fieri, où Jared Kushner et Ivanka Trump ont fait la fête fin 2016 avant de se rendre à Washington, est parti. La tour de bureaux située au 666 Fifth Ave., autrefois siège de l’empire immobilier de la famille Kushner, a été vendue. Il en va de même pour un projet dans le quartier branché de Dumbo à Brooklyn.New York est maintenant bien différent de ce qu’il était avant que Jared Kushner ne quitte la ville pour prendre un poste de conseiller principal de son beau-père, le président Donald Trump. . Kushner Cos., L’entreprise dont il était directeur général, s’est retirée de la ville, gagnant près d’une décennie d’investissements en quelques années. Au lieu de cela, il a déplacé ses ambitions dans des complexes d’appartements dans le New Jersey et en Floride.Il n’est pas clair si Kushner reviendra à un rôle actif dans l’entreprise après quatre ans à la Maison Blanche, ou même s’il retournera à New York. Les changements apportés en son absence par son père Charles Kushner et le président de la société Laurent Morali interviennent après une poussée de dix ans dans la ville, en grande partie lorsque Jared Kushner était PDG. Bien qu’il y ait eu des succès, certaines des plus grosses transactions ont échoué. Des prix d’achat élevés, des emprunts excessifs et des attentes irréalistes ont été suivis par une baisse des valorisations et des renégociations de dette.Kushner Cos. N’a pas répondu aux questions de savoir si Jared Kushner rejoindrait l’entreprise ou sur le changement de stratégie. Mais Christopher Smith, son principal avocat, a pointé dans un e-mail un certain nombre de transactions rentables, notamment des investissements dans le Lower Manhattan et le quartier Gowanus de Brooklyn. Pendant les années Trump, Kushner Cos a chassé les investisseurs de Chine, du Qatar et d’Israël alors que Jared Kushner contribuait à façonner la politique étrangère. Il a démissionné de ses fonctions au sein de l’entreprise et a transféré certains de ses actifs à des membres de sa famille, mais la structure des désinvestissements n’était pas claire, ce qui exacerbait les préoccupations éthiques. , Maryland et Virginie, des marchés en plein essor alors que les gens fuient les villes pendant la pandémie de Covid-19. Elle cherche également à percer sur de nouveaux territoires: des projets multifamiliaux dans le sud de la Floride, certaines des transactions qui ont conduit l’entreprise à ce stade ont été douloureuses. La vente en 2018 du 666 Fifth Ave.était nécessaire pour rembourser un prêt contracté en 2007, au plus fort du marché, lorsque Kushner Cos.a acheté la tour de bureaux pour un montant record de 1,8 milliard de dollars. Jared Kushner n’est devenu PDG que l’année suivante, mais il a été impliqué dans les négociations et a vanté l’achat dans un communiqué de presse comme ayant un «grand potentiel de hausse». Dire au revoir à la propriété – un bail de 99 ans sur les bureaux a été vendu à Brookfield Asset Management Inc. pour 1,3 milliard de dollars – était une réduction des plans de démolition du bâtiment et de le remplacer par un gratte-ciel encore plus grand en partenariat avec le groupe chinois Anbang Insurance, une option envisagée par la société pendant les premiers mois de Kushner dans le White Maison: À quelques pâtés de maisons, il y a la propriété commerciale de Times Square – six étages du bâtiment qui abritait autrefois le New York Times. Kushner Cos. A acheté l’espace en 2015, et un an plus tard a levé 370 millions de dollars de dettes sur la base d’un prix d’évaluation de 470 millions de dollars, une augmentation de 59% par rapport à ce qu’il avait payé.Maintenant, il semble que les hypothèses financières sous-tendant cette évaluation étaient un mirage. Pour remplir l’immeuble, Kushner Cos s’est tourné vers des locataires dont le besoin d’espace était grand mais dont l’évaluation de la demande d’attractions expérientielles s’est avérée erronée. Il y avait une exposition présentant des dauphins numériques, et une autre avec des miniatures détaillées de monuments du monde.À la fin de l’année dernière, Guy’s American Kitchen & Bar a été fermé, une salle de restauration prévue n’a jamais ouvert, un troisième locataire a fait faillite et un quatrième ne l’a pas été. payer le loyer complet. Kushner Cos. A fait défaut sur 85 millions de dollars de sa dette en décembre dernier, et une évaluation d’août a estimé la valeur de la propriété à 92,5 millions de dollars, selon les registres des prêteurs, une baisse d’environ 70% par rapport au prix d’achat. «L’ancien bâtiment du New York Times était vraiment un le désastre du commerce de détail », a déclaré Joshua Stein, un avocat immobilier basé à New York. «Un concept après l’autre a échoué.» Kushner Cos. A également vendu une participation de moins de 5% dans le complexe Watchtower dans le quartier Dumbo de Brooklyn, acquis des Témoins de Jéhovah en 2016. Jared Kushner, dont le beau-père était candidat à la présidence de le temps, des plans claironnaient pour convertir les bâtiments en magasins et en espaces de bureaux loft. Le père de Kushner a décidé de se recentrer ailleurs.La liste des ventes à New York depuis janvier 2017 comprend deux autres sites de développement de Brooklyn et des appartements dans le Queens. La société n’a pas annoncé d’acquisitions majeures dans la ville depuis lors.Certaines transactions à New York qui ont débuté sous le mandat de Jared Kushner ont été couronnées de succès. Trois propriétés ont été vendues pour un bénéfice brut combiné de 239 millions de dollars, selon les données fournies par Smith, l’avocat de la société. Mais c’est plus que compensé par environ 200 millions de dollars de pertes d’exploitation au 666 Fifth Ave. après le paiement de la dette, les chiffres fournis par les prêteurs aux investisseurs le montrent, et une baisse de valeur de 200 millions de dollars pour l’espace de Times Square. ville où Kushner Cos. recule. La société est en pourparlers pour décharger son seul immeuble de bureaux à Chicago, une tour de 31 étages construite à l’origine pour AT&T Inc., pour 188 millions de dollars, une réduction de 32% par rapport au prix d’achat de 2007 et à peine assez pour couvrir l’hypothèque de la propriété. d’autres marchés ont été nombreux. En 2019, la société a effectué son plus gros achat en plus d’une décennie, dépensant plus d’un milliard de dollars pour 6000 appartements dans les banlieues de Baltimore et de Washington. Deux ans plus tôt, elle s’était associée au plus grand gestionnaire d’actifs d’Israël pour acheter 1000 appartements à Plainsboro, New Jersey.Le retour de la société à ses racines suburbaines pourrait sembler un dénouement surprenant, du moins pour ceux qui pensaient que le rôle public de Jared Kushner pourrait faciliter un accord privé. -fabrication. Mais travailler pour Trump s’est souvent avéré plus gênant que lucratif: l’étoile montante de Kushner a suscité l’intérêt d’investisseurs qui n’avaient pas fait affaire avec l’entreprise familiale. Il a également attiré l’attention du public lorsque sa sœur, Nicole Kushner Meyer, a mentionné le rôle de son frère à la Maison Blanche tout en présentant des investisseurs en Chine sur un projet à Jersey City, New Jersey. La société s’est par la suite excusée auprès de quiconque a interprété ses propos comme une tentative d’attirer les investisseurs.Anbang, qui a effectué des achats immobiliers à travers les États-Unis avant l’ascension de Trump contre la Chine à la Maison Blanche, a quitté le 666 Fifth Ave peu après Bloomberg News. a rapporté les détails d’un accord proposé avec Kushner Cos.au début de 2017, qui aurait fourni un prêt à la construction de 4 milliards de dollars et un versement de 400 millions de dollars aux Kushner. Les autorités chinoises ont saisi Anbang l’année suivante et emprisonné son président pour des accusations de fraude et de détournement de fonds non liées.La famille royale qatari a également pesé un investissement dans le 666 Fifth Ave. qui avait précédemment été Premier ministre du Qatar et chef de son fonds souverain, sur l’investissement dans la tour. L’accord aurait inclus 500 millions de dollars de la société d’investissement du cheikh, sous réserve de trouver d’autres investisseurs. Un partenaire commercial de Kushner Cos. pourrait devenir partenaire une fois de retour dans le secteur privé.La semaine dernière, lors de ce qui pourrait être son dernier voyage dans la région, Jared Kushner a travaillé à combler le fossé entre l’Arabie saoudite et le Qatar, qui s’était aggravé après que l’Arabie saoudite a lancé un blocus de son voisin que Trump a soutenu. Un porte-parole de la Maison Blanche a refusé de commenter et l’entreprise est également en mesure de bénéficier de la loi fiscale de 2017 de Trump, qui a créé des incitations à investir dans les quartiers à faible revenu désignés comme des zones d’opportunités. Un développement en Floride se trouve dans une telle zone, ce qui permet aux investisseurs de reporter les impôts sur les gains en capital réinvestis là-bas. Kushner Cos.étend des propriétés dans des zones de la ville balnéaire de Long Branch dans le New Jersey. Il a refusé de dire s’il profite des allégements fiscaux, et aucune divulgation publique n’est requise.S’il revient dans l’immobilier familial, Jared Kushner détient toujours une participation dans Cadre, la startup qu’il a cofondée et qui vend des fractions d’actions. des investissements dans des transactions immobilières. Cadre s’est arrangé pour le racheter l’année dernière, mais l’accord a été mis de côté après que la pandémie a frappé, et l’entreprise a réduit son personnel et fait d’autres compressions. Un porte-parole de Cadre n’a pas fait de commentaire.Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’informations commerciales la plus fiable.