Le groupe de conseillers indépendants LGBT + du gouvernement a été dissous par les ministres, avec des plans pour un remplaçant qui sera présenté «en temps voulu».

Cela vient après trois membres du corps qui ont protesté plus tôt cette année, critiquant le retard du gouvernement à introduire une interdiction de la thérapie de conversion en Grande-Bretagne – trois ans après que l’administration de Theresa May l’ait promis.

Selon le BBC les membres du groupe, dont le mandat de deux ans était arrivé à terme en mars, ont déclaré qu’ils étaient disposés à continuer de s’acquitter de leurs fonctions, mais ne savaient pas si le groupe existait toujours.

Cependant, dans un communiqué, un porte-parole du gouvernement du centre de l’égalité a déclaré que Liz Truss, la ministre des Femmes et de l’Égalité, avait écrit aux membres pour les remercier de leurs «contributions», ajoutant: le moment venu ».

Le groupe de 12 membres – mis en place par l’ancienne première ministre Mme May – a été créé pour servir de «caisse de résonance» pour les ministres sur les décisions politiques, les publications et les communications des travaux gouvernementaux concernant la communauté LGBT +.

Il était prévu de se réunir une fois tous les trois mois et composé d’organisations d’experts et du secteur bénévole et caritatif, mais le mois dernier, trois membres ont démissionné en présentant des évaluations cinglantes du travail du gouvernement sur les questions LGBT +.

Jayne Ozanne – la première à démissionner – a accusé les ministres d’avoir créé un «environnement hostile» pour les personnes LGBT + en Grande-Bretagne pour ne pas avoir proposé de loi interdisant la pratique largement discréditée de la thérapie de conversion.

Critiquant à la fois Mme Truss et le ministre de l’Égalité Kemi Badenoch, elle a déclaré: «Ils sont connus dans la communauté comme les« ministres de l’inégalité ». Je ne pense pas qu’ils comprennent les personnes LGBT, en particulier les personnes trans.

«J’ai assisté à des réunions et j’ai été étonné de leur ignorance sur les questions qui affectent la vraie vie, en particulier des jeunes».

James Morton, un autre conseiller qui a démissionné, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de «véritable engagement» avec le groupe au cours des 12 derniers mois, ajoutant: «Je suis de plus en plus préoccupé par la direction à suivre pour les droits des trans.»

Après la montée des critiques, Boris Johnson, qui a promis l’été dernier d’interdire la thérapie de conversion, a décrit la pratique consistant à tenter de changer ou de supprimer la sexualité d’un individu comme «répugnante» et «odieuse» lorsqu’il a été interrogé le mois dernier sur la question.

«C’est techniquement complexe à gérer, mais nous sommes déterminés à prendre d’autres mesures pour l’éliminer», a-t-il ajouté.