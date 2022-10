Le gouvernement d’Haïti demande une assistance militaire internationale

CNN

Le gouvernement haïtien a demandé une assistance militaire internationale alors qu’il est aux prises avec des crises sanitaires, énergétiques et sécuritaires imbriquées, selon un communiqué de Jean-Junior Joseph, conseiller du Premier ministre haïtien.

«Après de sérieuses réflexions, face à une grave crise humanitaire en Haïti, où les hôpitaux manquent d’énergie pour fonctionner, le choléra est de retour dans les baraques, il a été décidé en conseil des ministres hier soir, le 7 octobre, de demander l’assistance militaire de l’international. communauté pour faire face à une crise humanitaire aussi incroyable », lit-on dans la déclaration envoyée à CNN jeudi.

Il n’était pas clair à quels pays le gouvernement avait demandé une assistance militaire.

La demande est intervenue après que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a appelé à l’aide internationale lors d’un discours télévisé à la nation mercredi soir.

“J’appelle la communauté internationale à nous aider, à nous soutenir de toutes les manières nécessaires pour éviter que la situation ne s’aggrave. Nous devons être en mesure de distribuer de l’eau et des médicaments car le choléra fait son retour », a déclaré Henry.

«Nous devons rouvrir les entreprises et dégager les routes pour que les médecins et les infirmières puissent travailler. Nous demandons leur aide pour pouvoir distribuer le carburant et pour que l’école rouvre », a-t-il ajouté.

Des dizaines d’autres cas de choléra ont été diagnostiqués en Haïti, ajoutant une nouvelle urgence aux avertissements de la descente de la nation des Caraïbes dans le chaos au milieu des crises politiques et économiques.

L’infection mortelle a déjà tué huit personnes, selon le ministère haïtien de la Santé, et 68 nouveaux cas ont été identifiés au cours de la première semaine d’octobre selon le groupe médical humanitaire, Médecins Sans Frontières (MSF).

La nouvelle urgence de santé publique en plein essor pourrait difficilement survenir à un pire moment.

Les manifestations antigouvernementales – qui en sont maintenant à leur septième semaine – ont paralysé le pays, les écoles, les entreprises et les transports publics à travers le pays étant pour la plupart fermés. Depuis le 22 août, les Haïtiens manifestent contre la violence chronique des gangs, la pauvreté, l’insécurité alimentaire, l’inflation et les pénuries de carburant.

Leur fureur s’est encore attisée le mois dernier lorsque le Premier ministre Ariel Henry a annoncé qu’il réduirait les subventions sur le carburant afin de financer le gouvernement – ​​une décision qui doublerait les prix à la pompe. Les puissants gangs d’Haïti ont exacerbé la crise du carburant en bloquant le principal port du pays dans la capitale Port-au-Prince.

Des milliers d’Haïtiens continuent de manifester dans diverses villes du pays, appelant le gouvernement à se retirer.