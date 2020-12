Sadiq Khan a exhorté le gouvernement à revoir l’assouplissement des règles pendant la période de Noël au milieu des craintes d’une flambée des cas de coronavirus en janvier et d’une pression accrue sur le NHS.

Dans un appel aux Londoniens après que la capitale ait été soumise à des restrictions plus sévères, le maire a également souligné que suivre les règles assouplies pendant la période des fêtes n’est pas «obligatoire».

«Ce n’est pas parce que vous êtes autorisé à voir d’autres ménages que vous en avez aussi», dit-il. «Si vous voyez une relation plus âgée, il n’est pas nécessaire de l’embrasser, de l’étreindre et de passer trop de temps à l’embrasser.

Selon les propositions actuelles convenues entre le gouvernement britannique et les administrations décentralisées, les gens sont autorisés à voir leurs proches et à former des «bulles» avec trois ménages entre le 23 et le 27 décembre.

M. Khan a dit BBC Radio 4 aujourd’hui programme: «Ce qui me préoccupe, c’est que de nombreuses personnes peuvent avoir le virus, sans s’en rendre compte, elles pourraient transmettre le virus à une relation plus âgée et nous sommes si proches maintenant de la fin – le vaccin est en cours de déploiement et les familles vont se botter s’ils transmettent le virus à Noël.

«Les experts disent que l’assouplissement des règles entraînera une augmentation du virus. Les experts disent que nous pourrions bien voir en janvier une augmentation du virus pour la simple raison que de plus en plus de gens se mélangent et se mélangent.

Pressé de savoir s’il demandait au gouvernement de repenser les règles, il a répondu: «J’ai été clair pour le gouvernement, je crains de passer du niveau 2 au niveau 3 au niveau 0 au niveau 3 potentiellement à un verrouillage national et le NHS étant débordé en janvier et des vies perdues.

«Je pense que le gouvernement devrait revoir les règles, mais il doit s’agir d’une approche à quatre pays. Ce que personne ne veut, c’est une règle pour Londres et une règle pour le reste des quatre nations.

«Je suis heureux que le gouvernement examine à nouveau les règles. Je me réjouis si le gouvernement décide de modifier l’assouplissement dont il dispose. Je pense qu’il est possible que les règles soient assouplies d’une manière moins dangereuse que ce qui est actuellement prévu. »

Parler sur Nouvelles du ciel, le secrétaire en chef du Trésor Stephen Barclay a déclaré que les gens doivent «faire le minimum» s’ils visitent leur famille pendant la période des fêtes, ajoutant: «Tout est toujours sous contrôle».

« Il y a un équilibre à trouver: de nombreuses familles ne se sont pas vues de toute l’année. C’est important pour le bien-être des gens, pour leur santé mentale. Nous ne voulons pas criminaliser les gens qui se sont réunis en famille à Noël.