Le gouvernement devrait reconnaître la Journée des peuples autochtones – Shaw Local

Note de l’éditeur : Cette lettre est l’une des nombreuses partagées par des élèves d’une classe de Prairie Ridge High School à Crystal Lake.

Depuis 1971, Columbus Day est un jour férié fédéral, mais récemment, il y a eu un débat sur la question de savoir si cette tradition devait se poursuivre. Certains Columbus en héros américain; cependant, il a participé à l’effacement culturel et au meurtre. Premièrement, la principale réalisation de Christophe Colomb a été de découvrir les Amériques. Comment a-t-il pu découvrir des terres qui, selon les historiens, étaient habitées depuis des milliers d’années ? Alors que beaucoup l’admirent pour son attitude courageuse face à l’exploration, il avait d’autres objectifs. Il croyait à la conversion religieuse des peuples autochtones et participait à l’effacement culturel. Dans un essai de 1991, Russell Means et Glenn Morris de l’American Indian Movement déclarent que des Européens comme Columbus ont participé à des stéréotypes racistes qui ont renforcé les croyances de la supériorité européenne. Columbus Day est une manifestation de ces croyances.

Certains, cependant, partagent un lien émotionnel avec Columbus. Lorsque Columbus Day est devenu un jour férié fédéral, de nombreux Italo-Américains se sont réjouis, le célébrant comme un héros. Le Columbus Day, cependant, a été célébré par les Italiens bien avant qu’il ne devienne un jour férié fédéral. Les Italiens peuvent toujours célébrer Columbus Day si son statut fédéral est révoqué.

Ne serait-il pas préférable que le gouvernement reconnaisse la Journée des peuples autochtones non seulement pour éduquer les Américains sur les actions flagrantes des colons européens, mais aussi pour réparer ses propres actions horribles au cours des centaines d’années qui ont suivi ?

Kailyn Daum

Lac de cristal