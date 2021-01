Le projet de loi sur le commerce entre les États-Unis et le Royaume-Uni constitue une menace pour les protections en ligne des enfants, mais demain (mardi), le Parlement aura une occasion très simple d’éliminer cette menace.

Plus tôt ce mois-ci, la Chambre des lords a adopté un amendement au projet de loi sur le commerce qui garantirait que les protections en ligne des enfants ne pourraient jamais être mises sur la table des négociations.

Depuis lors, un groupe multipartite de parlementaires (dont deux anciens secrétaires de la culture) a écrit à Liz Truss, la secrétaire d’État au Commerce, pour lui demander de confirmer que les « progrès spécifiques et admirables du Royaume-Uni en matière de protection des données pour les enfants » ne seront pas sacrifiés. , mais jusqu’ici en vain.

Le gouvernement s’est opposé à l’amendement Lords et semble prêt à faire de même à la Chambre des communes. Le Royaume-Uni a des raisons d’être fier de sa position de leader mondial de la protection des enfants en ligne. Cette semaine seulement, nous avons vu l’impact du Code de l’enfance du Commissaire à l’information, une législation innovante adoptée par ce gouvernement sur la base d’une initiative multipartite similaire, dans l’introduction de nouvelles protections radicales pour les enfants sur TikTok.

Définir les comptes des enfants comme privés par défaut, empêcher les enfants d’être recommandés à des inconnus adultes et supprimer les fonctionnalités de commentaire pour les moins de 16 ans sont autant de choses qui rendront les enfants plus sûrs.

Ces changements ne sont que le début et des dizaines d’autres sont attendus au cours des prochains mois, tant de la part d’acteurs mondiaux que de nouveaux fournisseurs de services. Cette législation révolutionnaire était la seule première étape d’une promesse du gouvernement «de faire du Royaume-Uni l’endroit le plus sûr pour être en ligne».

Le prochain projet de loi sur la sécurité en ligne étendra davantage les protections pour les enfants, y compris les protections contre le toilettage en ligne, les contenus violents et sexuels, et introduira la sécurité dès la conception comme principe – mettant la sécurité des enfants au-dessus de l’intérêt commercial.

Ces lois sont nécessaires car il est prouvé à maintes reprises que l’on ne peut pas faire confiance au secteur de la technologie pour s’occuper ou pour nos enfants. Nous constatons les coûts pour la sécurité des enfants de la désinformation anti-vaccination ainsi que l’augmentation extraordinaire des abus sexuels sur les enfants, partagés et diffusés sur les services grand public aux côtés de la pornographie hardcore.

Fonctionnant avec une maxime commerciale qui repose sur un profilage invasif et des suggestions automatisées, les enfants sont poussés à des comportements de plus en plus risqués et parfois dangereux. Les récents progrès réalisés au Royaume-Uni sont vraiment de premier plan au niveau mondial et nous ne devons en aucun cas les saper.

L’inquiétude ne peut être atténuée par le changement de l’administration américaine cette semaine. Ce n’est pas un problème Biden ou Trump. Il s’agit du pouvoir du secteur de la technologie d’amener les États-Unis à intégrer leurs intérêts dans l’accord commercial qui saperait nos valeurs et la législation nationale.