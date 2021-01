Le numéro du magazine Jacobin couvrant l’inauguration présente une icône simulée, avec un halo autour de la tête de Biden, des Clinton ressemblant à des séraphins et des drones tueurs angéliques dans le ciel. Certains ne semblent pas réaliser que c’est de la satire.

La couverture de l’édition d’hiver de Jacobin, qui était aperçu quelques heures après que Joe Biden a été assermenté en tant que 46e président américain, se moque sans pitié de l’habitude des États-Unis de traiter ses politiciens comme des célébrités. Prenant la prochaine étape logique, il réinvente le nouveau président en tant que messie, empruntant des images à l’iconographie chrétienne traditionnelle.

La silhouette plus grande que nature de Biden, torse nu, est représentée entourée par des « esprits saints » de Twitter et des « saints ». Ces derniers incluent des dirigeants démocrates agenouillés au Congrès américain, le Dr Anthony Fauci, des journalistes adorables et des dévots de la classe des cadres consommant avec empressement les «saintes écritures» de ce qui est probablement le dernier mémoire de Barack Obama. L’ancien président lui-même est représenté comme un séraphin à six ailes encadré par Hillary et Bill Clinton, également angéliques, le trio regardant du ciel avec bienveillance. Une foule de laïcs de banlieue portant des masques sur Terre célèbrent l’ascension de Biden. Une paire de drones Reaper complète l’image, fournissant un indice clair pour les douteux que l’image doit être prise avec un grain de sel.

Cela n’a cependant pas suffi à certains commentateurs, qui semblent le considérer comme une véritable idolâtrie plutôt que comme un commentaire politique.

Décrire les partisans de Trump comme une secte est devenu un trope parmi ses critiques démocrates. Ce qui semble ironique, compte tenu de la façon dont la même foule au cours des quatre dernières années a eu tendance à investir émotionnellement dans celui qu’elle espérait mettre fin à la présidence de Trump. L’avocat spécial Robert Muller a probablement reçu la part du lion des prières, bien que des personnalités comme l’ancien directeur du FBI James Comey ou même le fixateur devenu critique de Trump, Michael Cohen, aient été sous les feux de la rampe.

L’hagiographie de Biden a atteint un point culminant lors de la semaine d’inauguration. Un animateur de CNN a eu une vision des bras du président élu embrassant l’Amérique sous l’éclairage du mémorial de Lincoln, tandis qu’un éditeur du New York Times a avoué avoir eu des frissons lors de l’atterrissage de Biden à Joint Base Andrews. On pourrait être excusé de considérer ces récits comme quasi religieux.

