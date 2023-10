Le gouvernement démocrate critiqué pour le traitement d’une plainte pour harcèlement sexuel contre un haut conseiller

Le gouverneur démocrate Josh Shapiro de Pennsylvanie fait face à des critiques bipartites pour sa gestion d’une plainte pour harcèlement sexuel contre un membre de son cabinet, qui a démissionné brusquement le 27 septembre, selon plusieurs rapports.

Mike Vereb, qui était secrétaire aux Affaires législatives dans l’administration Shapiro, a démissionné après avoir été nommé accusé de harcèlement sexuel par une femme travaillant dans le bureau du gouverneur du Capitole de l’État à Harrisburg, selon le Philadelphia Inquirer. Après que les détails de l’affaire ont été rendus publics, Shapiro a été confronté à critique des législateurs de l’État pour sa gestion de la situation, a rapporté l’Inquirer. (EN RELATION : Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, soutient un candidat tiers après que son collègue démocrate l’a averti de ne pas le faire)

« Les détails de la plainte pour harcèlement sexuel déposée auprès de la Commission des relations humaines de Pennsylvanie contre le bureau du gouverneur Shapiro sont épouvantables. Bien qu’il s’agisse d’une question de personnel, le bureau du gouverneur a fourni des commentaires officiels et des informations contradictoires sur la question », a déclaré le président intérimaire du Sénat républicain, Kim Ward, dans une déclaration fournie à la Daily Caller News Foundation par le comité de direction de l’État républicain. « Cela soulève non seulement des inquiétudes concernant leurs pratiques de travail, mais aussi la question de savoir si cette question a influencé notre situation budgétaire inachevée actuelle et la manière dont les fonds des contribuables soutiennent ce problème. »

Premier commentaire public du gouverneur Josh Shapiro sur la démission de son ancien secrétaire législatif Mike Vereb : « Évidemment, étant donné qu’il s’agit d’une question de personnel, je ne peux pas commenter de détails. Et c’est vraiment conçu pour pouvoir protéger toutes les parties impliquées dans… – Gillian McGoldrick (@gill_mcgoldrick) 5 octobre 2023

Des copies de la plainte de la femme concernant Vereb ont été communiquées en privé aux législateurs de Harrisburg, selon l’Inquirer, et contiennent des détails sur sa conduite présumée. « Va fermer la porte de ce bureau, dis-moi de te pencher sur cette table de conférence, de relever ta jupe », aurait dit Vereb à la femme, selon la plainte rapportée par l’Inquirer.

«Je tremblais physiquement dans mon bureau… J’avais peur et je ne dormais pas bien», peut-on lire dans la plainte de la femme. La femme, qui a refusé les avances de Vereb, a ensuite été convoquée à une réunion avec le département des ressources humaines du bureau du gouverneur, où on lui a dit qu’elle ne faisait pas bien son travail, ce qu’elle a affirmé être des représailles de Vereb pour ses refus, a rapporté l’Inquirer. .

Suite à l’annonce de la démission de Vereb, Shapiro n’a pas immédiatement publié de déclaration à ce sujet et défunt Pennsylvanie pour que le New Hampshire fasse campagne avec le président Joe Biden, ce qui amène certains à se demander s’il a répondu correctement ou s’il aurait tenté de protéger Vereb, qui a été un conseiller de longue date à Shapiro au cours de sa carrière politique.

« L’agresseur présumé est resté dans son rôle d’influence jusqu’à ce qu’il présente sa démission, laissant la victime dans un espace dangereux, livrée à elle-même, avec des options limitées. C’est inacceptable », a écrit Ward. Mercredi, Shapiro détenu une réunion à huis clos avec des sénatrices démocrates de l’État, selon l’Inquirer, pour discuter des allégations, dont certains membres sont sortis « visiblement frustrés ».

« [I have] des questions sans réponse sur le processus qui a été suivi une fois que la victime s’est manifestée », a déclaré la sénatrice démocrate Lindsay Williams d’Allegheny à l’Inquirer.

Le bureau de Shapiro n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

