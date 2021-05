Le gouvernement demandera aux conseils de relancer les événements de Parkrun, a déclaré le ministre de la Culture

Le gouvernement écrira aux autorités locales et aux propriétaires terriens pour leur dire qu’ils doivent autoriser la reprise des événements de Parkrun, a déclaré le secrétaire à la Culture.

Oliver Dowden a déclaré qu’il était «frustré» que de nombreux conseils aient bloqué le retour des problèmes de santé extrêmement populaires en raison des craintes de coronavirus.

Le ministre a clairement indiqué que les événements de Parkrun à travers l’Angleterre avaient l’autorisation légale de revenir depuis que des modifications avaient été apportées aux restrictions de Covid le 29 mars.

«C’est quelque chose avec lequel j’ai discuté [communities secretary Robert Jenrick] et lui et moi allons prochainement envoyer un message très clair et un signal écrit aux autorités locales sur notre attente de voir ces événements se dérouler », a déclaré jeudi M. Dowden.

Les organisateurs de Parkrun ont décidé de relancer leur programme d’épreuves de circuit de 5 km le 5 juin, mais craignent qu’un retour généralisé ne soit retardé «indéfiniment» en raison d’un manque d’autorisation de la part de nombreux chefs de conseil.

Seuls 231 des 589 événements de Parkrun ont obtenu le feu vert total ou partiel des conseils et des propriétaires fonciers, ont déclaré les organisateurs.

Appelant à la reconnaissance nationale des dernières règles, le PDG de Parkrun, Nick Pearson, a déclaré: «Il est impossible d’avoir 600 conversations avec les autorités locales et de négocier pour les récupérer.

Le maire de Londres Sadiq Khan et Lord Coe – qui a dirigé la candidature réussie des Jeux olympiques de 2012 – ont écrit des lettres ouvertes pour soutenir le retour complet de Parkrun.

Lord Coe a déclaré à la BBC Petit-déjeuner jeudi: «Il semble fou que [Parkrun organisers] on demande de faire des choses que les supermarchés, les théâtres, les cinémas, même les événements sportifs… ne demandent pas de faire.

L’intervention du secrétaire à la Culture est venue en réponse aux préoccupations soulevées par le secrétaire à la Culture de l’ombre, Jo Stevens, à la Chambre des communes.

«Il y a une prise de décision totalement incohérente entre les autorités et la situation menace l’avenir de Parkrun», a déclaré le député travailliste.

«Et comme l’a dit Greg Rutherford, olympien britannique, si nous sommes tous autorisés à retourner dans les restaurants, pourquoi diable ne pouvons-nous pas courir dehors?»

M. Dowden a déclaré qu’il «partageait complètement [Ms Stevens’] frustration que cela ne se produise pas »- promettant qu’il ferait clairement comprendre aux conseils et aux propriétaires fonciers qu’ils devraient accepter les lignes directrices approuvées au niveau national.