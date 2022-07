Le gouvernement demandera aux Britanniques “d’éteindre les lumières et de baisser les thermostats” face aux craintes de pénurie d’énergie en hiver

Le gouvernement pourrait demander aux Britanniques d’éteindre leurs lumières et de baisser leurs thermostats afin d’éviter les pannes d’électricité pendant les mois d’hiver, selon des rapports.

Cela survient alors que les pays de l’Union européenne ont été invités à réduire leur consommation de gaz de 15% à partir d’août par crainte de pénuries d’énergie hivernales après que la Russie a réduit ses approvisionnements au gazoduc Nord Stream 1.

La France, l’Allemagne et l’Autriche font partie de plusieurs pays exhortant les gens à minimiser leur consommation d’énergie en utilisant des propositions similaires à celles qui seraient actuellement à l’étude par le gouvernement britannique.

Plans vus par Le télégraphe du dimanche révèlent que le gouvernement pourrait demander au public de réduire les longues douches, l’éclairage et le chauffage via la radio, la télévision, des affiches et des dépliants.

Le document présente également un accord potentiel qui verrait le National Grid payer ses utilisateurs industriels pour qu’ils s’éteignent afin d’éviter des coupures de courant ailleurs.

Le National Grid a également demandé à ses fournisseurs d’électricité de payer leurs clients pour qu’ils basculent leur consommation d’énergie vers les périodes de pointe cet hiver. Mais British Gas et Shell ont déclaré au journal qu’ils n’avaient pas encore de tels plans en place.

Le télégraphe rapporte que les ministres sont “réticents” à demander aux ménages de réduire leur consommation d’énergie et espèrent que les coûts exorbitants freineront naturellement la demande.

Il précède la publication du rapport sur les perspectives hivernales du National Grid la semaine prochaine.

Au 1er avril, les ménages qui bénéficient actuellement d’un tarif variable standard ont vu leurs factures augmenter fortement de 54% pour atteindre 1 971 £. Pour environ 4 millions de clients utilisant des compteurs à prépaiement, il y a eu une augmentation de 708 £, passant de 1 309 £ à 2 017 £.

Et il pourrait à nouveau augmenter fortement en octobre, le plafond devant augmenter à nouveau. Selon les estimations de Cornwall Insights, les factures énergétiques annuelles pourraient grimper à 3 244 £, passant à 3 363 £ à partir de janvier.

L’Office for National Statistics a déclaré le mois dernier que plus de neuf personnes sur 10 avaient vu leur coût de la vie augmenter au cours des semaines précédentes, le nombre de personnes réduisant leur alimentation augmentant fortement à 41% contre 8% en septembre.