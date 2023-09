Le gouvernement demande une rencontre avec les PDG des plus grandes chaînes d’épicerie du Canada pour discuter des prix des aliments

Le gouvernement fédéral dit qu’il s’attend à ce que les dirigeants de cinq des plus grandes chaînes d’épicerie du Canada participent à une réunion à Ottawa lundi pour discuter des moyens de stabiliser les prix des aliments.

Le cabinet du ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré à CBC News qu’il avait demandé aux PDG de Loblaw, Sobeys, Metro, Costco et Walmart d’y assister en personne.

Le bureau de Champagne a déclaré avoir envoyé l’invitation jeudi après-midi alors que le premier ministre Justin Trudeau faisait son annonce sur l’abordabilité à London, en Ontario. à la retraite du caucus national des libéraux.

« Ce n’est pas acceptable que nos plus grandes épiceries réalisent des bénéfices records alors que les Canadiens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table », a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse jeudi.

Tout l'été, le gouvernement Trudeau a été martelé par les conservateurs sur la question de l'abordabilité. Les libéraux sont désormais confrontés aux pires sondages qu'ils aient connus depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau en 2015.

Tout l’été, le gouvernement Trudeau a été martelé par les conservateurs sur la question de l’abordabilité. Les libéraux sont désormais confrontés aux pires sondages qu’ils aient connus depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau en 2015.

Après ce que certains députés ont qualifié de « discussion franche » avec le premier ministre à huis clos lors de la retraite du caucus libéral, Trudeau et ses ministres ont annoncé une série de mesures d’accessibilité financière.

« C’est toujours un bon moment pour se battre », a déclaré Champagne jeudi. « Nous allons nous battre et trouver des solutions pour aider les Canadiens. C’est ce qu’ils attendent de nous. »

Le cabinet du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé avoir invité les PDG des grandes chaînes d’alimentation à rencontrer le gouvernement. (La Presse canadienne/Adrian Wyld)

Le bureau de Champagne a déclaré avoir demandé aux PDG ou aux présidents d’entreprise des épiceries – et non aux avocats ou autres représentants – de rencontrer le ministre en personne. Le bureau a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de réponse concernant les personnes présentes.

Trudeau a déclaré que les chaînes d’épicerie avaient jusqu’à Thanksgiving pour faire part de leurs plans visant à stabiliser leurs prix. S’ils ne le font pas, a-t-il déclaré, Ottawa prendra des mesures.

« Et permettez-moi d’être très clair », a déclaré Trudeau. « Si leur plan n’apporte pas de réel soulagement (…) alors nous prendrons d’autres mesures et nous n’excluons rien, y compris des mesures fiscales. »

Un comité parlementaire chargé d'enquêter sur les prix alimentaires élevés a déclaré en mars que si le Bureau de la concurrence du Canada concluait que les géants de l'épicerie profitaient excessivement de l'inflation alimentaire, Ottawa devrait envisager d'imposer aux entreprises une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires.

Un comité parlementaire chargé d’enquêter sur les prix alimentaires élevés a déclaré en mars que si le Bureau de la concurrence du Canada concluait que les géants de l’épicerie profitaient excessivement de l’inflation alimentaire, Ottawa devrait envisager d’imposer aux entreprises une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires.

Le Bureau de la concurrence a constaté en juin que le secteur de l’épicerie au Canada n’est pas suffisamment concurrentiel et est dominé par trois géants nationaux. Il a appelé le gouvernement à encourager les nouveaux entrants à baisser les prix.

Après avoir passé des mois à examiner le secteur alimentaire canadien, le bureau a conclu qu’il est principalement contrôlé par trois sociétés nationales – Loblaw, Metro et Empire, propriétaire de Sobeys – ainsi que par les géants étrangers Walmart et Costco.

Le gouvernement a annoncé qu’il envisageait de modifier la Loi sur la concurrence pour lui donner davantage de pouvoirs d’action. Les changements législatifs permettraient notamment au bureau de « contraindre la production d’informations à mener des études de marché efficaces et complètes », indique un communiqué de presse du gouvernement.

Le communiqué indique que le bureau aurait également le pouvoir de prendre des mesures contre « les collaborations qui étouffent la concurrence et le choix des consommateurs, en particulier dans les situations où les grands épiciers empêchent les petits concurrents de s’établir à proximité ».

« Nous allons commencer par les cinq plus grands épiciers du Canada. Ils représentent environ 80 pour cent du marché et nous allons être en mode solution avec des résultats et des délais très clairs », a déclaré Champagne jeudi.

Champagne a déclaré avoir étudié ce qui s’est passé en France lorsque la chaîne de supermarchés Charrefour a lancé des avertissements de prix sur divers produits alimentaires dans le but de faire honte aux fabricants et de les inciter à baisser leurs prix.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu'après être resté silencieux pendant des mois sur la question, Trudeau avait publié un plan « vague » qui « n'oblige pas les PDG à agir ».

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’après être resté silencieux pendant des mois sur la question, Trudeau avait publié un plan « vague » qui « n’oblige pas les PDG à agir ».

«Demander [CEO of Loblaw’s holding company] Galen Weston veut bien faire moins de profits, c’est comme demander [Conservative Leader] Pierre Poilievre doit se soucier du changement climatique, a déclaré Singh. Les Canadiens paient pour l’inaction des libéraux face à la cupidité des entreprises chaque fois qu’ils vont à l’épicerie.

« Aujourd’hui encore, Empire a publié ses bénéfices pour le premier trimestre de l’exercice 2024. Leurs bénéfices nets ont augmenté de 92 millions de dollars. »

Alors que les plaintes concernant d’éventuels profits de la part des grandes chaînes d’épiceries se multipliaient, les dirigeants de trois des plus grandes sociétés d’alimentation du Canada ont été appelés à témoigner devant un comité parlementaire en mars.

« Peu importe combien de fois vous le lisez sur Twitter, l’idée selon laquelle les épiciers sont à l’origine de l’inflation alimentaire est non seulement fausse, mais également impossible », a déclaré Weston.

Weston a déclaré en mars que les prix de détail n’avaient pas augmenté plus vite que les coûts.

CBC News a demandé les commentaires de Loblaw, Sobeys, Metro, Costco et Walmart.