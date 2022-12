Le gouvernement demande une prolongation du délai pour l’expansion de l’AMM qui couvrirait la maladie mentale

Le gouvernement fédéral cherche à retarder l’élargissement de sa loi sur l’aide médicale à mourir (AMM), qui devait inclure les personnes souffrant uniquement de maladies mentales à partir de mars.

Le ministre de la Justice David Lametti et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances Carolyn Bennett ont déclaré jeudi qu’ils présenteront un projet de loi à la Chambre des communes pour prolonger ce délai.

Lametti a déclaré que la prolongation donnerait au gouvernement plus de temps pour établir des normes appropriées pour les demandes d’aide à mourir des personnes dont la seule condition sous-jacente est une maladie mentale.

Le gouvernement a initialement adopté une loi sur l’AMM en 2016, mais la Cour supérieure du Québec l’a invalidée en 2019 parce qu’elle était limitée aux personnes dont le décès était «raisonnablement prévisible».

Le projet de loi C-7, adopté en mars 2021, a supprimé cette exigence, conformément à la décision du tribunal.

Le gouvernement avait à l’origine l’intention d’imposer une interdiction générale dans cette loi sur l’aide à mourir pour les personnes souffrant uniquement de maladie mentale.

Mais sous la pression des sénateurs qui pensaient que l’exclusion était inconstitutionnelle, il a par la suite imposé une limite de temps de deux ans à cette interdiction – qui devait expirer en mars prochain.

Le gouvernement a fait l’objet de vives critiques ces derniers mois après qu’il a été révélé qu’un certain nombre d’anciens combattants militaires canadiens se sont vu offrir l’aide médicale à mourir par un employé fédéral.

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a déclaré le mois dernier à un comité de la Chambre des communes qu’un travailleur social des Anciens Combattants maintenant suspendu avait proposé l’option à jusqu’à quatre anciens combattants.

MacAulay a déclaré que l’affaire serait confiée à la GRC pour enquête et que le ministère des Anciens Combattants mènerait son propre examen interne.

“Nous nous attendons à ce que tous les employés candidats aux Anciens Combattants interagissent avec les anciens combattants avec soin, compassion et respect et l’action de cet employé est tout simplement dégoûtante”, a déclaré MacAulay lors de sa comparution devant le comité le mois dernier. “Et je condamne ce comportement dans les termes les plus forts.”