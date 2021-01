Dans un développement important lié aux différends entre les géants du commerce électronique et les commerçants de l’Inde, le gouvernement de l’Union a ordonné à la Direction de l’application et à la Banque de réserve de l’Inde de prendre les mesures nécessaires contre Amazon et Flipkart, propriété de Walmart. Le Centre a bien pris connaissance de diverses plaintes déposées par la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) pour violation flagrante de la politique de l’IED et de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA) par ces sociétés.

Le président national du CAIT BC Bhartia et le secrétaire général Praveen Khandelwal ont informé que, sur plusieurs plaintes déposées par le CAIT auprès du ministre du Commerce de l’Union Piyush Goyal dans un passé récent contre Amazon et Flipkart, propriété de Walmart, le Département de la promotion des industries et du commerce intérieur (DPIIT) de le ministère du Commerce, dans sa lettre publiée en décembre, a demandé à la fois à la Direction de l’application et à la Reserve Bank of India de prendre les mesures nécessaires contre Amazon et Flipkart.

Bhartia et Khandelwal ont déclaré que dans sa communication à ED et RBI, le DPIIT a transmis quatre plaintes de CAIT, y compris la violation de la politique sur les IDE dans l’accord entre Flipkart et Aditya Birla Group, la violation de la politique sur les IDE liée à l’IDE dans la fabrication qui est utilisée pour Vente au détail de marques par diverses sociétés de commerce électronique, violation de la FEMA et de ses règles par Amazon et violation flagrante de la politique FEMA et FDI par Amazon et Flipkart et exploitation des lacunes par eux.

Le CAIT a déclaré que les commerçants de tout le pays observeront l’année 2021 sous le nom de « Bhartiya Vyapaar Samman Varsh » sous l’égide du CAIT et que tous les efforts seront faits pour nettoyer le paysage du commerce électronique de l’Inde et qu’une ère de manipulations, de mauvaises pratiques et d’exploitation viendra à la fin et le CAIT encouragera et encouragera les commerçants de tout le pays à adopter le commerce numérique et les paiements numériques comme nouveaux instruments pour élargir le réseau des affaires en Inde.