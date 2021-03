Le rapport spécial de Reuters du mois dernier – basé sur des documents internes d’Amazon datés entre 2012 et 2019 – a montré que la société avait aidé un petit nombre de vendeurs à prospérer sur sa plate-forme indienne, en leur offrant des frais réduits et en aidant à conclure des accords spéciaux avec de grands fabricants de technologies. Amazon a déclaré qu’elle «n’accorde de traitement préférentiel à aucun vendeur sur son marché» et qu’elle «traite tous les vendeurs de manière équitable, transparente et non discriminatoire».

