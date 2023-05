Le gouvernement déclare qu’il n’est pas responsable du danger auquel sont confrontés les candidats à l’immigration afghans

Repoussant une poursuite intentée par des employés d’un cabinet d’avocats en Afghanistan qui travaillait pour le gouvernement fédéral, Ottawa déclare à la Cour fédérale qu’il n’est pas directement responsable du danger dans lequel les plaignants se trouvent actuellement.

Vingt-quatre anciens employés d’un cabinet d’avocats afghan employés par Ottawa avant la prise de contrôle des talibans en 2021, ainsi qu’un ancien agent de sécurité employé par l’ambassade du Canada à Kaboul, ont intenté une action en justice en septembre dernier pour ce qu’ils appellent des retards déraisonnables dans le traitement de leur demande d’immigration. formalités administratives.

Dans sa réponse à la poursuite, le gouvernement fédéral a déclaré que le tribunal devrait tenir compte de la lourde charge de travail d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de son manque de responsabilité pour mettre directement en danger des vies et du fait qu’il n’a jamais promis aux plaignants un « délai » concret pour le traitement de leurs documents. .

Le gouvernement a également écrit qu’« il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre les risques auxquels les demandeurs sont confrontés en Afghanistan et toute conduite d’un acteur étatique canadien ».

« Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) n’a pas l’obligation de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs dans un délai précis », ont écrit les avocats Martin Anderson, Amy King et Aida Kalaj au nom du ministère de l’Immigration et des Affaires mondiales. Canada dans une réponse publiée publiquement par la Cour fédérale du Canada.

Les plaignants – qui se disent constamment menacés de représailles par les talibans – demandent des décisions accélérées sur leurs demandes. Tous sauf un attendent toujours des réponses pour savoir s’ils pourront déménager au Canada.

Leur avocat, Sujit Choudhry, a déclaré qu’il appartenait maintenant à la Cour fédérale de décider d’accorder ou non l’autorisation de poursuivre leur affaire.

Dans son dossier judiciaire, le gouvernement fédéral a déclaré que – dans une note signée par le ministre de l’Immigration Sean Fraser le 20 septembre 2022 – il reconnaissait que les employés du cabinet d’avocats Shajjan and Associates faisaient partie de ceux « actifs sur le plan opérationnel en Afghanistan » qui « ont une connaissance directe » des dangers auxquels sont confrontés les individus qui s’y trouvent.

Les avocats représentant les plaignants ont déclaré que la plupart de leurs clients n’avaient commencé à recevoir des invitations à postuler au programme de mesures spéciales d’immigration (SIM) – la deuxième étape d’un processus visant à accélérer l’immigration au Canada pour les Afghans qui travaillaient pour le gouvernement fédéral, ainsi que avec leurs proches – après le début du procès en septembre dernier.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, fait une annonce à Ottawa le 22 mars. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« La prémisse même de la politique est que les membres de Shajjan and Associates sont en danger », a déclaré Choudhry, l’un des deux avocats représentant les 25 Afghans. « Ce risque n’a pas disparu à cause de la chute du gouvernement afghan. En fait, c’est la chute du gouvernement afghan qui les a mis en danger.

« Il n’y a eu aucun progrès sur leurs dossiers et ils restent dans les limbes. »

Dans son dossier judiciaire, le gouvernement a affirmé que la période d’attente pour les candidats n’avait commencé qu’en octobre et novembre de l’année dernière, et que son « obligation publique d’agir n’intervenait que lorsque les candidats soumettaient une demande complète ».

« Cette obligation n’est pas apparue en août et septembre 2021 lorsque [the applicants] a exprimé son intérêt pour le programme SIM en contactant Affaires mondiales Canada et IRCC par courrier électronique et formulaire Web », a fait valoir le gouvernement, ajoutant que le formulaire de demande en ligne indiquait explicitement que « soumettre ce formulaire ne signifie pas que vous avez postulé pour quelque chose ».

Traqué par les talibans

Dans des déclarations sous serment déposées auprès du tribunal, la plupart des plaignants ont déclaré qu’ils se cachaient depuis l’été 2021. La plupart ont déclaré que leurs maisons avaient été fouillées par les talibans, deux ont déclaré avoir été interrogés par le régime et un a déclaré avoir été kidnappé et torturé pendant deux mois.

L’un des demandeurs, identifié uniquement comme HH dans les documents judiciaires, a parlé à CBC News depuis un endroit éloigné en Afghanistan. Il a déclaré qu’il s’était échappé temporairement en Iran pour éviter les griffes des talibans et qu’il était rentré chez lui une fois que les tensions avaient éclaté en Iran.

Choudhry a déclaré que ses clients vivent dans un climat de peur.

« Ils n’ont aucune idée des prochaines étapes, ils n’ont aucune idée de ce qu’ils doivent faire pour faire avancer ces étapes », a-t-il déclaré. « Ils ont peur et ils veulent que ça se termine. »

L’avocat torontois Sujit Choudhry est le coconseil de 25 Afghans qui poursuivent le gouvernement pour la lenteur de leurs demandes d’immigration. (Doug Husby/CBC)

L’IRCC a également écrit que la crise provoquée par la prise de contrôle des talibans l’avait obligé à créer un certain nombre de nouveaux programmes et politiques à la hâte, y compris la politique reconnaissant Shajjan and Associates en septembre 2022.

« Les circonstances exceptionnelles […] en réponse à une crise en évolution devrait être envisagée dans ce cas », a-t-il déclaré.

Le ministère a déclaré qu’il n’avait jamais fait de promesse spécifique de traiter les demandes dans un délai déterminé.

« Les demandeurs n’ont aucune attente légitime que leurs demandes soient traitées dans un délai précis », ont écrit les avocats du gouvernement.

« Déclarations générales dans les médias [by government] que le Canada prenait et prend des mesures opportunes et décisives ou concernant l’urgence de la situation ne constituent pas des déclarations claires, sans ambiguïté et sans réserve nécessaires pour susciter une attente légitime. »

Mercredi, Fraser a déclaré aux journalistes que son ministère travaillait avec des représentants de Shajjan and Associates « pour trouver une solution pour les personnes qui fournissaient des services clés au gouvernement du Canada ».