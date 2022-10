Le gouvernement déclare que Steve Bannon devrait être condamné à 6 mois de prison

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice a déclaré lundi que Steve Bannon devrait purger six mois de prison et payer une amende de 200 000 $ pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès du comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

L’allié de longue date de l’ancien président Donald Trump devrait purger une lourde peine parce qu’il “a poursuivi une stratégie de mauvaise foi de défi et de mépris” et il a publiquement dénigré le comité lui-même, sapant l’effort pour aller au fond de l’attaque violente et garder quoi que ce soit comme si cela ne se reproduisait pas, ont écrit les procureurs fédéraux. Il n’a pas encore fourni de documents ni répondu à aucune question, ont-ils déclaré.

“Les émeutiers qui ont envahi le Capitole le 6 janvier n’ont pas seulement attaqué un bâtiment, ils ont attaqué l’état de droit sur lequel ce pays a été construit et à travers lequel il perdure”, ont écrit des avocats fédéraux dans des documents judiciaires. “En faisant fi de l’assignation à comparaître du comité restreint et de son autorité, le défendeur a exacerbé cette agression.”

Les avocats de la défense de Bannon n’ont pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires. Son avocat, David Schoen, a déclaré que l’affaire serait annulée en appel.

La poussée du ministère de la Justice intervient peu de temps après que le comité a pris la décision extraordinaire la semaine dernière d’assigner Trump lui-même, ce que les membres ont déclaré nécessaire pour obtenir l’histoire complète de ce qui s’est passé ce jour-là. On ne sait pas comment Trump répondra à la convocation, mais un refus de se conformer pourrait ouvrir une voie similaire devant les tribunaux – bien que mépriser un ancien président serait un processus sans précédent et lourd.

Bannon, quant à lui, devrait être condamné vendredi pour deux chefs d’outrage au Congrès : un pour avoir refusé de siéger pour une déposition et un autre pour avoir refusé de fournir des documents. Le comité avait demandé le témoignage de Bannon sur son implication dans les efforts de Trump pour annuler l’élection présidentielle de 2020.

Bannon a d’abord fait valoir que son témoignage était protégé par la revendication du privilège exécutif de Trump, mais le comité était sceptique car le conseiller avait été renvoyé de la Maison Blanche en 2017 et était donc un citoyen privé lorsqu’il consultait le président de l’époque en lice. -jusqu’à l’émeute du 6 janvier 2021.

Le propre avocat de Trump, quant à lui, a déclaré à l’avocat de Bannon en octobre 2021 qu’il ne croyait pas qu’il y avait une immunité pour lui et qu’il devrait coopérer avec l’assignation à comparaître, selon la note de condamnation de lundi.

Les procureurs fédéraux demandent également l’amende maximale, affirmant que Bannon a refusé de coopérer avec des questions de routine sur ses finances et a déclaré qu’il pouvait payer tout ce que le tribunal lui imposait.

Les avocats de la défense ont fait valoir au cours du procès qu’il n’avait pas refusé de coopérer et que les dates limites “variaient”. Ils ont souligné le fait que Bannon avait changé de cap peu de temps avant le début du procès – après que Trump eut renoncé à son objection – et avait proposé de témoigner devant le comité.

Mais cette offre était assortie de conditions, ont écrit les procureurs fédéraux, y compris le rejet de l’affaire pénale contre lui. Lorsqu’il est devenu clair que ce n’était pas dans les cartes, la possibilité de coopération s’est estompée, selon les archives judiciaires.

Bannon a été reconnu coupable après un procès de quatre jours en juillet. À l’extérieur du palais de justice, il a comparé le procès à une bataille et a déclaré “nous n’allons pas perdre cette guerre”, puis a qualifié les membres du comité de “sans courage”.

Ce n’était pas la seule fois que Bannon dénigrait le comité dans un langage “exagéré et parfois violent” lors de conférences de presse et sur son podcast “War Room”, ont écrit les procureurs.

“Les déclarations de l’accusé prouvent que son mépris ne visait pas à protéger le privilège de l’exécutif ou la Constitution, mais plutôt à saper les efforts du Comité pour enquêter sur une attaque historique contre le gouvernement”, ont déclaré des procureurs fédéraux dans des documents judiciaires. “À ce jour, il continue de retenir illégalement des documents et des témoignages qui peuvent aider l’enquête autorisée du Comité à faire la lumière sur ce qui a conduit au 6 janvier et à déterminer quelles mesures doivent être prises pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Cela ne peut pas être toléré.

Lindsay Whitehurst, Associated Press