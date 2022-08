Le gouvernement déclare que la campagne pour que les payeurs de factures d’énergie se mettent en grève est “très irresponsable”

Le gouvernement a déclaré qu’une campagne pour que les payeurs de factures d’énergie se mettent en grève et refusent de payer les tarifs en hausse est « hautement irresponsable ».

Un groupe de campagne appelé Don’t Pay dit que 70 000 personnes se sont jusqu’à présent engagées à annuler leurs prélèvements automatiques de gaz et d’électricité pour protester contre l’escalade des coûts.

Le plafond des prix de l’énergie du gouvernement, fixé par le régulateur Ofgem, est actuellement fixé à 1 971 £ par an pour un ménage type – mais il devrait atteindre bien plus de 3 000 £ à partir du 1er octobre.

Il y a également des avertissements selon lesquels les prix pourraient encore augmenter en avril 2023, atteignant environ 3 700 £ sur les trajectoires actuelles.

Don’t Pay, qui a été lancé par un groupe de personnes préoccupées par l’augmentation des factures, affirme que le nombre de personnes acceptant son engagement de ne pas payer de factures double chaque semaine.

“Nos politiciens et les sociétés pétrolières et gazières ont conçu un système énergétique qui ne fait que canaliser l’argent et les profits vers le haut, quel que soit le coût humain”, a déclaré un porte-parole de Don’t Pay.

“Beaucoup d’entre nous ont déjà du mal à payer leurs factures alors que nous voyons des sociétés énergétiques enregistrer des bénéfices records. Cela ne peut pas être vrai, et nous ne l’accepterons pas.

“Si le gouvernement et les compagnies énergétiques refusent d’agir, les travailleurs ordinaires le feront. Ensemble, nous appliquerons collectivement un prix équitable et le gouvernement et les géants du pétrole et du gaz devront régler le problème entre eux.”

Selon le groupe de campagne End Fuel Poverty, 8,5 millions de personnes devraient être poussées vers la précarité énergétique par la hausse des prix d’ici la fin de 2022.

La hausse des prix du carburant est en grande partie causée par une forte augmentation de la demande mondiale suite à la réouverture des économies après le Covid-19, ainsi que par les contraintes d’approvisionnement causées par la guerre en Ukraine.

Mais des bénéfices records dans des sociétés énergétiques comme le propriétaire de British Gas, Centrica, alors que les factures atteignaient des niveaux vertigineux, ont provoqué la colère et conduit à des accusations selon lesquelles certaines entreprises profitent d’une crise.

Économie de la Grande-Bretagne Droits d'auteur 2022 L'Associated Press. Tous les droits sont réservés

Le gouvernement a été exhorté à prendre de nouvelles mesures en plus de l’aide déjà annoncée par l’ancien chancelier Rishi Sunak – mais rien de nouveau n’a été dévoilé depuis des mois alors que les ministres se concentrent sur la course à la direction des conservateurs.

Actuellement, le gouvernement a annoncé un prêt temporaire de 200 £ sur les factures d’énergie d’automne pour les clients domestiques d’électricité, qui sera automatiquement remboursé au cours des cinq prochaines années.

Il y aura également un remboursement de taxe d’habitation non remboursable de 150 £ pour les ménages en Angleterre dans les tranches d’imposition du conseil A à D, ainsi qu’un fonds discrétionnaire de 144 millions de livres sterling pour soutenir certains ménages dans le besoin qui ne sont pas déjà éligibles au remboursement.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Il s’agit d’un message hautement irresponsable, qui ne fera finalement que faire grimper les prix pour tous les autres et affectera les cotes de crédit personnelles.

“Bien qu’aucun gouvernement ne puisse contrôler les prix mondiaux du gaz, nous fournissons 37 milliards de livres sterling d’aide aux ménages, y compris la réduction de 400 livres sterling sur les factures d’énergie, et 1 200 livres sterling de soutien direct aux ménages les plus vulnérables pour aider à faire face au coût de la vie.”