Le ministre fédéral des Communications, Paul Fletcher, a qualifié le réseau national à large bande de «construit et opérationnel» malgré 35 000 foyers en attente d’une connexion.

Malgré des milliers de maisons non connectées, M. Fletcher a déclaré que le projet de 57 milliards de dollars du gouvernement était en bonne position pour améliorer le service aux clients existants.

M. Fletcher a déclaré que le nombre de foyers qui ne sont pas sur le réseau a chuté de façon spectaculaire au cours du dernier trimestre, le laissant confiant quant au succès du réseau à l’avenir.

«À mon avis, les preuves dont je dispose montrent qu’il est approprié de déclarer que le NBN doit être traité comme construit et pleinement opérationnel», a-t-il déclaré, comme l’a rapporté le Sydney Morning Herald.

Le ministre des Communications Paul Fletcher (photo) a qualifié le NBN de « construit et opérationnel »

« Bien sûr, le gouvernement reconnaît que certains locaux ne sont pas encore prêts à se connecter, et j’attends de NBN Co qu’elle travaille le plus rapidement possible pour mettre le réseau à disposition de ces locaux. »

La déclaration «opérationnelle» est importante car il s’agit de la première des quatre étapes qui permettraient au réseau public de se privatiser.

Les prochaines étapes seront d’avoir la vente faire l’objet d’une enquête de la Commission de la productivité, être analysé par une commission parlementaire mixte, puis approuvé par le ministre des Finances.

M. Fletcher a déclaré que le gouvernement ne cherchait pas à privatiser le NBN au cours de la législature actuelle et que les développeurs continueraient à améliorer le produit.

Le succès du NBN est varié, car environ 250 000 Australiens sont incapables d’atteindre des vitesses d’exploration de 25 Mbps sur le réseau.

La forte demande de données au cours de la période de verrouillage du coronavirus a assuré une mise à niveau de 4,5 millions de dollars pour le réseau d’ici 2023.

Environ six millions de foyers utilisant des connexions en cuivre à l’ancienne seront également mis à niveau vers des connexions par fibre pour améliorer le service.

« La nature axée sur la demande des mises à niveau offre plus de flexibilité à NBN Co pour tirer le meilleur parti de sa main-d’œuvre et terminer les mises à niveau au cours des trois prochaines années », a déclaré M. Fltcher.

M. Fletcher a déclaré que les développeurs de réseau continueraient à améliorer le produit car environ 250000 foyers ont des vitesses Internet rampantes et 35000 ne sont pas connectés.

Les entreprises de télécommunications ont exprimé leur consternation face au NBN en raison de son coût élevé et du processus difficile de connexion de leurs clients au réseau.

Le gouvernement l’a reconnu et cherche à donner la priorité à la rationalisation du service avec les fournisseurs de services de détail à l’avenir.

Le gouvernement fédéral avait précédemment annoncé en juin que le processus de construction du réseau était terminé alors que 100 000 foyers n’étaient pas encore connectés.

Plus de 11 millions de foyers peuvent désormais utiliser le réseau.