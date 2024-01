Le gouvernement de Tokyo va lancer une application de rencontres officielle

Les rencontres peuvent être difficiles de nos jours avec des obstacles tels que les pandémies mondiales et les distributeurs automatiques de mariages à guichets fermés. C’est pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers la commodité des applications de rencontres pour rencontrer d’autres personnes dans l’espoir d’établir une relation amoureuse.

Cependant, ces services eux-mêmes peuvent être semés d’embûches, tels que des profils trompeurs et de pures fraudes. Mais maintenant, le gouvernement métropolitain de Tokyo est là pour vous aider en lançant sa propre application de rencontres avec la sécurité que seule la plus grande bureaucratie du monde peut offrir.

▼ Dans ce bâtiment, la romance se fait selon le livre

Photo de : Pakutaso

L’application s’adresse aux 18 ans et plus qui vivent, travaillent ou étudient à Tokyo. Il est également dit qu’il utilise l’IA pour trouver des couples d’utilisateurs appropriés en fonction de leurs informations personnelles et d’un questionnaire, un peu comme d’autres applications de rencontres.

Ce qui distingue cette application, c’est le processus de vérification soutenu par le gouvernement qui oblige les utilisateurs à prouver leur état civil et leurs revenus, ainsi qu’à participer à un entretien en ligne pour confirmer leur identité. Même si les gens peuvent être réticents à fournir des informations personnelles telles que des preuves de revenus à une entreprise privée, soumettre de telles informations au gouvernement n’a rien de nouveau.

Le système de base de cette application est en place depuis décembre dernier dans le cadre d’un essai limité utilisant une version de navigateur et des employés du gouvernement et des personnes ayant participé à des événements de mise en relation gouvernementaux. Leurs commentaires seront utilisés pour apporter des améliorations au service à l’avenir. Il semble également que la version du navigateur soit ouverte à toute personne sur le Histoire de Tokyo Futari site Web pour vous inscrire pendant que l’application est toujours en attente de sortie.

Et en parlant de retours, la réaction en ligne à la nouvelle a été tiède, beaucoup soulignant que le gouvernement tente une fois de plus de faire face à la baisse du taux de natalité sans s’attaquer aux causes sous-jacentes évidentes telles que la stabilité économique et des horaires de travail moins exigeants.

« L’argent des impôts de Tokyo va-t-il à cela ? Si cela vise à lutter contre les mariages tardifs et la baisse du taux de natalité, alors même un profane comme moi pense qu’il faut faire autre chose… Mais peut-être que je me trompe et qu’une application de rencontres est le dernier recours ?

“C’est assez risible, mais s’ils veulent être pris au sérieux, ils devraient insister sur le fait que l’état civil, le nombre de personnes à charge et les revenus sont tous vrais.”

“C’est comme Psycho-Pass.”

“Je ne sais pas comment fonctionne ce jumelage, mais le gouvernement devrait probablement rester à l’écart de choses étranges comme celle-ci.”

“J’ai essayé de m’inscrire à la version par navigateur, mais ils exigeaient une photo en studio, donc je n’ai jamais pris la peine.”

“Les temps changent…”

“Les personnes âgées pourraient l’utiliser, mais cela ne contribuera pas à réduire le taux de natalité et c’est trop compliqué pour les plus jeunes.”

“Tokyo adore dépenser de l’argent pour des choses qui ne fonctionneront jamais.”

Une application de rencontres bénéficiant d’un certain degré de confiance pourrait être une option intéressante pour de nombreuses personnes célibataires. Nous devrons simplement attendre de voir quand il sortira plus tard cette année, en attendant l’approbation des distributeurs d’applications.

Sources : Tokyo Futari Story, Jiji.com, Hachima Kiko

Lisez plus d’histoires sur SoraNews24.

— Le nouveau plan du gouvernement japonais en matière de taux de natalité : utilisez l’IA pour dire aux gens qui serait un bon conjoint pour eux

— Que pensent les Japonais du faible taux de natalité de leur pays ? 【Vidéo】

— « Où sont les hommes normaux ? Une Japonaise raconte cinq problèmes de rencontres en ligne

lien externe





https://soranews24.com/2024/01/16/tokyo-government-to-release-official-dating-app/



© SoraNews24