Le gouvernement de T.-N.-L. fait des chèques allant jusqu’à 500 $ pour l’aide au coût de la vie

La plupart des Terre-Neuviens et des Labradoriens peuvent s’attendre à recevoir un chèque de 500 $ cet automne, à la suite de l’annonce par le gouvernement provincial mercredi matin d’un paiement unique en fonction du coût de la vie.

Le chèque sera envoyé à chaque adulte qui a produit une déclaration de revenus 2021 avec un revenu inférieur à 100 000 $ par an. Les personnes qui ont gagné entre 100 000 $ et 125 000 $ l’année dernière recevront un chèque de 250 $ à 500 $, selon une formule réduite. Le gouvernement provincial affirme qu’environ 392 000 personnes recevront un chèque.

« C’est notre effort pour aider maintenant, au moment où les gens en ont le plus besoin », a déclaré le premier ministre Andrew Furey lors d’une conférence de presse à l’édifice de la Confédération à St. John’s.

Aucune demande ne sera nécessaire pour recevoir les chèques. Les personnes qui n’ont pas produit leur déclaration de revenus 2021 recevront un chèque si elles la produisent avant la fin de l’année.

Plutôt que d’offrir une certaine forme de remboursement d’impôt, a déclaré Furey, son gouvernement voulait laisser les dépenses à la discrétion des gens.

“Le coût de la vie est une urgence actuelle et réelle pour de nombreuses personnes dans notre province”, a-t-il déclaré.

« Nous savons que les besoins de chaque ménage de notre province sont différents, et cette vérification du coût de la vie donne à chacun la possibilité de mettre de l’argent là où il en a le plus besoin, qu’il s’agisse de l’épicerie ou du loyer, du chauffage ou de l’essence.

Le ministre des Finances, Siobhan Coady, a déclaré que les chèques pourraient être envoyés dès que le plan serait adopté par la Chambre d’assemblée et s’attend à ce que l’argent soit dans les poches des gens d’ici Noël.

Le gouvernement estime que les paiements coûteront à la province environ 194 millions de dollars.

En avril, le gouvernement provincial prévoyait un déficit budgétaire de 351 millions de dollars, mais Coady a déclaré que les paiements avaient été rendus possibles par des revenus plus élevés que prévu, en grande partie en raison du prix du pétrole plus élevé que prévu dans le budget.

Hillary Winter, à gauche, et Taylor Baker-Tucker disent que les 500 $ seront un coup de pouce bienvenu pour leurs comptes bancaires. (Curtis Hicks/CBC)

L’annonce a été bien accueillie par les personnes qui ont parlé à CBC News au centre-ville de St. John’s.

“En tant que jeune diplômée et essayant de percer sur le marché du travail et tout ce genre de choses, c’est incroyablement difficile”, a déclaré Hillary Winter.

“Essayer d’acheter une maison est, comme, essentiellement hors de question”, a-t-elle déclaré. “Même l’épicerie coûte tellement cher. … Tout semble être bien plus qu’il y a cinq ans, et cela devient un énorme obstacle.”

Taylor Baker-Tucker a déclaré que le paiement serait un bon coup de pouce pour l’aider à faire face à la hausse de son loyer.

“J’habite au centre-ville, donc évidemment le loyer est un peu plus élevé au centre-ville”, a-t-elle déclaré. “C’est génial d’avoir un peu d’argent supplémentaire pour y aller.”

Un plan à long terme est nécessaire, pas des solutions ponctuelles : NPD

Le porte-parole progressiste-conservateur en matière de finances, Tony Wakeham, a félicité la province pour cette décision et a déclaré que c’était quelque chose que l’opposition réclamait depuis plus d’un an.

Mais cela aurait dû arriver plus tôt, a-t-il dit, et il s’interroge sur l’avenir d’autres solutions temporaires, comme la récente augmentation de 10 % du supplément de revenu provincial.

“Je pense qu’il y a encore beaucoup de choses à régler”, a-t-il déclaré. « 500 $ par personne ne résoudra pas tous les problèmes.… C’est un pas, mais ce n’est qu’un pas.

Wakeham a également remis en question le moment de l’annonce, venant le premier jour de la session d’automne de la législature provinciale.

Le chef intérimaire du NPD, Jim Dinn, dit qu’il veut voir un plan à long terme du gouvernement provincial pour faire face à la hausse du coût de la vie. (Curtis Hicks/CBC)

Jim Dinn, le chef par intérim des néo-démocrates provinciaux, a qualifié l’annonce d'”une autre annonce ponctuelle”. Il a dit qu’il voulait voir plus du gouvernement provincial pour s’attaquer au coût de la vie à long terme.

“Ce montant pourrait couvrir une partie de l’augmentation de loyer à laquelle certaines personnes sont confrontées. Ils doivent encore mettre de la nourriture sur la table, acheter des produits de première nécessité, payer le chauffage et la lumière”, a-t-il déclaré.

“Il doit être avant-gardiste, proactif et à long terme.”

