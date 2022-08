Le gouvernement de T.-N.-L. déclare l’état d’urgence alors que les incendies de forêt font rage

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré l’état d’urgence dans certaines parties du centre de Terre-Neuve alors que les incendies de forêt continuent de faire rage.

L’état d’urgence couvre les régions de Grand Falls-Windsor, Bishop’s Falls et Connaigre Peninsula.

Dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux samedi soir, le premier ministre Andrew Furey l’a qualifié de pire situation d’incendie à Terre-Neuve depuis 1961 et a déclaré que même si les incendies ne menacent pas les communautés pour le moment, “le vent change et le schéma de distribution de la fumée changera considérablement.”

“C’est une situation dynamique”, a-t-il déclaré, accompagné dans la vidéo du ministre des Forêts Derek Bragg et du commandant des incidents Jason Glode.

Furey a déclaré avoir demandé à la région sanitaire centrale de créer un plan d’évacuation pour ses hôpitaux, ses foyers de soins de longue durée et ses foyers de soins personnels en cas de besoin, et les personnes vivant dans les communautés touchées devraient également être en alerte pour une éventuelle évacuation.

“Nous ne voulons pas semer la panique, mais nous devons agir de manière responsable compte tenu du niveau de menace actuel”, a-t-il déclaré.

Dans un tweet samedi soir, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré qu’il avait approuvé la demande d’aide du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador aux Forces canadiennes. Blair a déclaré que le personnel aidera à “planifier et coordonner les opérations d’évacuation et de déplacement depuis les zones touchées”.

J’ai approuvé une demande d’aide fédérale de @GovNL en réponse aux feux de forêt actifs dans la province. Notre personnel @CanadianForces travaillera avec les autorités provinciales et municipales pour planifier et coordonner les opérations d’évacuation et de déplacement des zones touchées. —@BillBlair

Les incendies dans le centre de Terre-Neuve brûlent depuis deux semaines, et le plus important, près de l’autoroute de la baie d’Espoir, a forcé la fermeture continue de la seule route à l’intérieur et à l’extérieur de la péninsule de Connaigre.

Dans la déclaration vidéo de samedi soir, Bragg a déclaré que les responsables craignaient que, compte tenu des conditions météorologiques prévues, cet incendie ne se combine avec un autre incendie à proximité à Paradise Lake.

“Nous pouvons voir le feu parcourir jusqu’à 10 kilomètres”, a déclaré Glode. “Cela nous place à environ 10 à 15 kilomètres de Grand Falls-Windsor, et notre principale préoccupation serait la fumée, mais aussi les braises et les cendres chaudes et tout ce qui tombe sur les propriétés.”

Dimanche après-midi dans le centre de Terre-Neuve, les températures pourraient atteindre un maximum de 28 °C et les vents pourraient souffler jusqu’à 35 kilomètres à l’heure.

Glode demande aux habitants des communautés concernées de “feu intelligemment” leurs propriétés – y compris couper l’herbe, nettoyer le paillis et tout matériau inflammable autour de leur propriété et tailler les arbres appuyés contre leurs maisons.

Glode a déclaré que les équipes construisaient un coupe-feu le long des lignes de transmission de la province.

“C’est notre ligne de défense en termes de communautés touchées, si le feu devait atteindre ce point”, a-t-il déclaré.

Environnement Canada a publié une déclaration sur la qualité de l’air pour le nord-est de Terre-Neuve, y compris Grand Falls-Windsor, Clarenville, la péninsule de Bonavista et la région de Terra Nova.