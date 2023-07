Le gouvernement de Rishi Sunak refuse de divulguer les détails de l’utilisation du jet privé du PM payée par le contribuable

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement de Rishi Sunak a bloqué la publication d’informations détaillant les voyages en jet privé du Premier ministre financés par les contribuables à travers le Royaume-Uni.

Les travaillistes ont accusé M. Sunak de présider une « culture de la dissimulation » après que Downing Street eut refusé une demande de L’indépendant pour détailler combien de vols ont été effectués, combien ils coûtent ou combien de CO2 ils ont admis dans l’atmosphère.

M. Sunak a utilisé un avion de la RAF pour des visites nationales à au moins trois reprises depuis son entrée en fonction en septembre de l’année dernière pour des trajets qui auraient pris des heures en train.

« La culture de dissimulation de Rishi Sunak atteint des niveaux ridicules », a déclaré Emily Thornberry, procureure générale fantôme du Labour. L’indépendant.

« Le Cabinet Office a pour objectif explicite de réduire son nombre de vols intérieurs, alors comment diable peut-il être déraisonnable de demander au Premier ministre quelle contribution il apporte à cet objectif? »

Elle a ajouté: « S’il croit vraiment que la seule façon de voyager en Grande-Bretagne est en hélicoptère et en jet privé, il devrait simplement être honnête et ouvert à ce sujet au lieu d’essayer de se cacher derrière ce silence pathétique. »

Le Cabinet Office a précédemment déclaré que les gouvernements successifs avaient pour pratique de ne pas publier de détails «granulaires» sur les détails de vol des personnes protégées, suggérant que sa décision de ne pas divulguer les informations était fondée sur des problèmes de sécurité.

Boris Johnson, qui a souvent claironné ses références en matière de climat, a également été critiqué pour avoir utilisé des avions privés financés par les contribuables pour des voyages intérieurs après avoir pris un vol de vacances en famille à Cornwall à Londres.

Le n ° 10 a refusé d’être tiré sur la question de savoir si le refus de divulguer les données des vols intérieurs était fondé sur un pouvoir discrétionnaire ministériel ou sur l’avis d’une autre autorité, telle que les services de sécurité.

Les informations sur les voyages en avion des ministres à l’étranger – y compris le coût d’affrètement de l’avion utilisé – sont cependant régulièrement rendues publiques.

L’une des entrées les plus récentes publiées dans le journal de transparence des ministres montre que M. Sunak a pris un jet privé pour le sommet sur le climat Cop27 en Égypte en novembre de l’année dernière, ce qui a coûté 107 966 £ au contribuable.

Le n ° 10 a également publié une photo de M. Sunak montant à bord d’un jet privé à destination de Leeds plus tôt cette année.

PM monte à bord d’un jet de la RAF pour un voyage à Leeds en janvier (N° 10/flickr)

M. Sunak s’est envolé pour Blackpool, Leeds et Inverness en l’espace de quelques jours en janvier, les vols au départ de près de Londres prenant respectivement 41 minutes, 36 minutes et 90 minutes. Ils auraient produit plus de 11 tonnes d’émissions nocives de CO2, selon une estimation de l’association caritative environnementale Greenpeace.

Les trajets équivalents aller simple en train prendraient environ 2 heures 53 minutes, 2 heures 27 minutes et 8 heures 21 minutes et produiraient au total 59 kg de CO2.

Les billets aller simple les moins chers pour Blackpool, Leeds et Inverness disponibles le matin du 7 juillet coûtaient 234,20 £.

« L’habitude extrêmement destructrice des jets privés de Sunak a entraîné plus de 150 fois plus d’émissions de carbone que s’il avait pris le train pour ces courtes escapades », a déclaré Paul Morozzo, responsable de la campagne chez Greenpeace.

« L’optique est terrible. Mais alors que l’apathie du Premier ministre envers la lutte contre la crise climatique devient de plus en plus apparente, la vérité est peut-être qu’il s’en fiche tout simplement. Sinon, pourquoi utiliserait-il un mode de transport aussi dommageable pour l’environnement qui fait gagner un temps négligeable ? »

Il a ajouté: « Si le Royaume-Uni veut conserver son statut en péril de » leader climatique « , Sunak doit cesser d’éviter les transports publics et nous montrer à tous un exemple à suivre en interdisant l’utilisation de jets privés, tout en investissant massivement pour améliorer les services ferroviaires et de bus. les rendant meilleurs, plus accessibles et moins chers à utiliser.

M. Sunak a précédemment défendu son utilisation des jets, affirmant qu’ils lui permettaient de tirer le meilleur parti de son temps. Plus récemment, le Premier ministre a utilisé des hélicoptères pour ses déplacements intérieurs, bien qu’il les ait lui-même payés.

S’exprimant lors du sommet sur le climat Cop27 l’année dernière, M. Sunak a déclaré qu’il était « moralement juste d’honorer » les promesses du Royaume-Uni sur la réduction des émissions de carbone. Le gouvernement a insisté pour que les émissions des vols effectués par le PM soient compensées.

La semaine dernière, la commission parlementaire sur le changement climatique a déclaré que le Royaume-Uni n’était plus un leader mondial dans la lutte pour réduire les émissions.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Les vols intérieurs au Royaume-Uni permettent aux ministres de visiter davantage de régions du Royaume-Uni dans le temps disponible, en particulier des zones plus éloignées de Londres, et réduisent le besoin d’hébergement pour la nuit des ministres et du personnel qui les accompagne.

« Comme toujours, les projets de voyage varient et sont toujours décidés en tenant compte de la meilleure utilisation de son temps, de sa sécurité et des intérêts du contribuable. »