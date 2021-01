Les hôpitaux qui n’épuisent pas leur approvisionnement en vaccins Covid-19 dans la semaine suivant leur réception seront punis de lourdes amendes et interdits de recevoir d’autres doses, a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

Le gouverneur a averti les hôpitaux qui ne déploieraient pas leurs stocks de vaccins dans la semaine suivant leur réception qu’ils seraient non seulement condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars, mais qu’ils seraient également exclus de la distribution future de vaccins. Il a critiqué à plusieurs reprises le déploiement du jab comme étant trop lent.

"Nous avons besoin d’eux pour administrer les vaccins plus rapidement … C’est un problème de santé publique très grave." Le gouverneur de New York, Cuomo, a déclaré que les hôpitaux pourraient faire face à des amendes allant jusqu’à 100000 dollars s’ils n’utilisent pas tous leurs vaccins COVID-19 avant la fin de la semaine. https://t.co/hxul1gIfrM pic.twitter.com/6pYGrmvTWf – ABC Nouvelles (@ABC) 4 janvier 2021

« Je ne veux pas du vaccin dans un frigo ou un congélateur, je le veux dans le bras de quelqu’un», A-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi. « Ils doivent déplacer le vaccin et ils doivent déplacer le vaccin plus rapidement. » Les hôpitaux ont reçu dimanche une lettre faisant écho à la menace du gouverneur.

« JESi vous n’effectuez pas cette fonction, cela soulève des questions sur l’efficacité opérationnelle de l’hôpital», A averti Cuomo, faisant allusion à de nouvelles réductions budgétaires pour une industrie déjà plongée dans le rouge en raison de l’annulation des procédures chirurgicales électives et d’autres sources de revenus lucratives pendant le verrouillage.

Cependant, les critiques ont souligné que Cuomo n’a que lui-même à blâmer pour le moins que stellaire « efficacité de fonctionnement»De nombreux hôpitaux publics. Le gouverneur a considérablement réduit le budget de la santé de l’État depuis son entrée en fonction en 2011, allant même de l’avant avec de profondes coupes dans Medicaid cette année malgré la pandémie. L’État a perdu plus de 20 000 lits d’hôpitaux au cours des 20 dernières années.

Aussi sur rt.com Papiers s’il vous plaît? Le maire de New York dit qu’il enverra la police rendre visite à CHAQUE seul voyageur du Royaume-Uni pour appliquer la quarantaine Covid-19

Le gouverneur a également menacé quiconque tenterait de «sauter la ligne» et de recevoir un vaccin précoce d’une amende d’un million de dollars. Il s’est porté volontaire pour attendre que les New-Yorkais noirs et hispaniques reçoivent leurs vaccins avant de recevoir le sien, tout en observant que les New-Yorkais non blancs sont morts à un taux beaucoup plus élevé que les Blancs.

Jusqu’à présent, 300 000 doses de vaccin ont été administrées à New York. Les résidents des foyers de soins pour personnes âgées et les travailleurs de première ligne sont les premiers groupes à recevoir le vaccin. L’État espère que 85% des résidents des foyers de soins seront vaccinés d’ici la fin de la semaine, ce qui semble être un effort de Cuomo pour compenser sa gestion épouvantable de la situation des foyers de soins dans les premiers mois de la pandémie. Grâce à un décret qui a forcé les maisons de retraite à admettre des patients infectés par le coronavirus, des dizaines de milliers de personnes âgées de New York sont mortes avec Covid-19.

Aussi sur rt.com Les humains de la GRANDE RÉINITIALISATION: à quoi pourrait ressembler l’avenir en 2021 – si les élites dominantes ont leur chemin

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!