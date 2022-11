Le gouvernement de l’Ontario recommande «fortement» les masques à l’intérieur. Pourquoi s’arrêter avant un mandat?

Malgré les appels de plus en plus urgents des médecins pour un renouvellement du mandat de masque en Ontario, la province a émis une recommandation «forte» – laissant le masque aux individus à un moment où, selon les experts, les gouvernements se méfient des conséquences politiques de l’imposition de restrictions sanitaires sur le Publique.

Les professionnels de la santé ont demandé de nouvelles exigences de masquage dans les espaces intérieurs, y compris dans les écoles, car les hôpitaux de l’Ontario ressentent une souche plus précoce que d’habitude des patients atteints du virus respiratoire syncytial (VRS) et de la grippe, ainsi que du COVID-19.

En Ontario, certains hôpitaux pour enfants réduisent les procédures et envoient certains patients plus âgés dans des hôpitaux pour adultes, car leurs unités de soins intensifs débordent de cas de maladies respiratoires chez les enfants. Les hôpitaux pédiatriques du Québec signalent également que leurs salles d’urgence fonctionnent au-delà de leur capacité en raison des trois virus.

Lundi, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a recommandé de porter des masques à l’intérieur, y compris lors d’événements sociaux où de jeunes enfants étaient présents, car les enfants de quatre ans et moins étaient « très sensibles » au VRS et à la grippe.

Moore était toujours en train de “discuter et d’examiner” si les masques devraient être obligatoires dans les écoles, a-t-il déclaré.

La Association médicale de l’Ontario a accueilli favorablement la recommandation de la province, mais les médecins individuels continuent de faire pression pour davantage de mesures dans les écoles pour aider à réduire la pression à laquelle les hôpitaux seront confrontés dans les semaines à venir.

« Considérant à quel point nos hôpitaux sont remplis, [Moore] doit aller plus loin que cela. Il n’y a littéralement aucune capacité dans nos hôpitaux pédiatriques”, a déclaré le médecin des urgences de Toronto, le Dr Kashif Pirzada, à CBC News Network.

“[Moore] aurait pu s’attaquer au cœur du problème en demandant aux conseils scolaires de mettre en place des mesures pour protéger les enfants et ralentir la propagation parmi les enfants. »

Peter Graefe, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université McMaster, dit qu'il semble que le gouvernement provincial préfère pousser le système de santé à ses limites plutôt que de faire face à une réaction publique contre les exigences de masquage.

“Risque politique” du mandat

Les experts politiques et de la santé disent qu’ils pensent que le gouvernement est préoccupé par le potentiel d’une réaction publique, les protestations contre diverses autres restrictions liées à la pandémie – y compris les mandats de vaccination – encore fraîches dans sa mémoire.

“Je pense qu’une partie de ce qui se passe ici, tant au niveau des responsables médicaux qu’au niveau du premier ministre, est une évaluation du risque politique d’exiger quelque chose qui peut être très impopulaire et qui n’est pas suivi d’aussi près par un bon nombre d’Ontariens, », a déclaré Peter Graefe, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, n’exclut pas un mandat de masque, mais n’a pas donné de détails précis sur ce qui pourrait déclencher des mesures plus strictes de la part de la province. Il est photographié lundi à l’Assemblée législative de l’Ontario, à Queen’s Park, à Toronto. (Chris Young/La Presse Canadienne)

“Ils préfèrent pousser la pression dans le [health] système que de faire face au coût politique potentiel du mécontentement du public à devoir porter des masques », a déclaré Graefe.

Kathy Brock, professeure de sciences politiques à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, a déclaré que des facteurs économiques motiveraient également le gouvernement.

Un mandat pourrait être interprété comme un signal qu’il n’est plus sûr de dîner au restaurant, de faire du shopping ou de visiter d’autres entreprises – dont beaucoup ont déjà lutté contre plusieurs fermetures prolongées, a déclaré Brock.

“Une fois que vous le rendez obligatoire, c’est plus grave et les gens vont se retirer à nouveau. Cela va nuire à l’économie, et nous ne pouvons pas nous le permettre pour le moment. Donc, pour moi, cela montre un gouvernement qui est aux prises avec certains questions très difficiles.”

L’hôpital SickKids de Toronto, photographié le 4 août, a déclaré qu’il réduirait le nombre de chirurgies qu’il effectue à partir de lundi afin de préserver sa capacité à fournir des soins intensifs alors qu’il est aux prises avec un pic d’infections respiratoires. (Carlos Osorio/CBC)

Le Dr Thomas Piggott, PDG de Peterborough Public Health, a déclaré qu’il ne doutait pas que le masquage obligatoire aiderait à atténuer la situation “effrayante” à laquelle les hôpitaux de sa région sont confrontés, “mais en fin de compte, je pense que c’est une décision politique à ce stade”.

“Le masquage est une intervention qui ne comporte absolument aucune preuve connue de préjudice, et c’est la réalité. Malheureusement, au cours des deux dernières années, il y a eu une politisation du masquage, donc au lieu d’une prévention sanitaire, c’est considéré comme un symbole”, a-t-il déclaré. dit à CBC Radio Le courant.

Vendre du masquage volontaire au public

Les professionnels de la santé affirment que le gouvernement de l’Ontario a beaucoup de travail à faire pour changer ces perceptions et encourager davantage de masquage, notamment en partageant des informations et des preuves au niveau communautaire sur l’efficacité, notamment contre la grippe et d’autres virus.

“Une chose que nous avons apprise très clairement pendant cette pandémie est que le masquage réduit la transmission de la grippe. [It’s] pas tout à fait aussi clair pour les autres virus respiratoires », a déclaré le Dr Allison McGeer, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur clinique principal au Sinai Health System à Toronto.

Un manifestant masqué manifeste contre les mandats du gouvernement à Queen’s Park à Toronto le 5 février. Les experts politiques affirment que le gouvernement de l’Ontario hésitera à provoquer une réaction publique en mettant en œuvre un nouveau mandat de masque. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

“Nous sommes dans cette période vraiment difficile où, oui, nous voulons laisser la pandémie derrière nous, mais, A, cela ne nous a pas quittés et, B, nous avons appris des choses qui peuvent nous aider à sauver des vies sans faire beaucoup de travailler.”

Certains médecins ont également suggéré de fournir des masques gratuits aux entrées des écoles, des centres commerciaux et des installations de loisirs comme autre moyen d’encourager les gens à les porter à l’intérieur.

Si la province n'impose pas le port du masque dans les lieux publics, elle a besoin d'une stratégie de communication vaste et solide pour améliorer l'observance, déclare le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses.

Kim Lavoie, professeure de psychologie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médecine comportementale à l’Université du Québec à Montréal, suggère que le gouvernement devrait également s’efforcer d’établir un contraste entre les mesures punitives et coercitives du début de la pandémie – comme des amendes pour violation des règles de santé publique et exclure les personnes non vaccinées de la vie quotidienne – et les avantages du masquage volontaire maintenant.

“Plus que tout, le public a vraiment besoin d’outils de prise de décision pour savoir quand et où se masquer, quels types de masques porter”, a-t-elle déclaré.

“Nous n’avons pas besoin de mandater les choses pour envoyer un message clair sur pourquoi c’est important et les bonnes choses qui vont se produire [if we do it]. Si nous nous ressaisissons tous maintenant, une chose à laquelle nous pourrions nous attendre est une saison des fêtes en bonne santé – qui ne veut pas cela ?”