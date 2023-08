Le gouvernement de l’Ontario « explore » le rétablissement des protections sur 2 sites de la Ceinture de verdure

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé mardi que le gouvernement « envisageait » de rétablir les protections environnementales sur deux parties de la Ceinture de verdure à Ajax, en Ontario. dont le développement était prévu.

Dans un communiqué publié mardi matin, Ford a déclaré que les sites – situés aux 765 et 775 Kingston Road East – avaient été mis en vente par les promoteurs propriétaires des terrains.

« A aucun moment l’intention de vendre n’a été divulguée au facilitateur du gouvernement au cours des discussions actives et en cours », a déclaré Ford dans son communiqué.

« Ce comportement va à l’encontre de tout ce que notre gouvernement fait pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder à la propriété. »

L’Ontario a créé la Ceinture de verdure en 2005 pour protéger les terres agricoles et écologiquement sensibles de la région élargie du Golden Horseshoe du développement. L’année dernière, la province a retiré 2 995 hectares de terres sur 15 sites de la Ceinture de verdure pour construire 50 000 maisons et les a remplacées par environ 3 000 acres ailleurs.

Plus tôt ce mois-ci, le vérificateur général de la province a publié un rapport cinglant montrant que des promoteurs immobiliers ayant des liens étroits avec le gouvernement ont influencé la décision d’ouvrir la Ceinture de verdure à leur profit. Ces retombées ont entraîné la démission du chef de cabinet du ministre du Logement et la GRC envisage d’ouvrir une enquête sur cette affaire.

Les dirigeants des Premières Nations de l’Ontario réitèrent également leur opposition à l’échange de terres dans la Ceinture de verdure. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

La déclaration de Ford ne nomme pas l’entreprise et ne précise pas non plus que les terres seraient restituées à la Ceinture de verdure.

Ford a déclaré que son gouvernement « explorait toutes les options, y compris le lancement immédiat du processus visant à réintégrer ces sites dans la Ceinture de verdure ».

Il a ajouté un avertissement aux autres propriétaires.

« Aux autres propriétaires fonciers, vous êtes prévenus : si vous ne remplissez pas les conditions de notre gouvernement, notamment démontrer de réels progrès d’ici la fin de l’année avec un plan visant à mettre les pelles en terre d’ici 2025, vos terres retourneront dans la Ceinture de verdure. « , a déclaré Ford.