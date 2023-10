Le gouvernement de l’Ontario élargit la liste des affections que les pharmaciens peuvent traiter

L’Ontario augmente le nombre de pathologies pour lesquelles les pharmaciens peuvent rédiger des ordonnances.

Lors d’une conférence de presse dimanche, la ministre de la Santé, Sylvia Jones, a déclaré que la province avait ajouté six affections courantes à la liste des affections que les pharmaciens peuvent diagnostiquer et traiter, avec effet immédiat, portant le total à 19.

« La prescription par les pharmaciens a été un énorme succès dans notre province. En moins d’un an, l’Ontario est devenu l’un des chefs de file au Canada en matière de prestation de services de soins de santé par l’intermédiaire des pharmacies », a déclaré Jones lors de la conférence de presse.

La province a accordé aux pharmaciens le pouvoir de prescrire pour 13 affections courantes au début de l’année, et Jones a déclaré que 89 pour cent des pharmaciens participent désormais au programme.

REGARDER | Les pharmaciens de l’Ontario peuvent désormais traiter 19 affections courantes : Les Ontariens peuvent désormais consulter un pharmacien pour traiter 6 maladies plus courantes La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a déclaré que l’Ontario a ajouté six affections courantes à la liste des affections que les pharmaciens peuvent diagnostiquer et traiter, avec effet immédiat, portant le total à 19.

Elle a déclaré qu’il y avait eu 400 000 évaluations partout en Ontario depuis le début de l’initiative.

Le gouvernement a annoncé pour la première fois son intention d’élargir les pouvoirs de prescription des pharmaciens dans son budget de mars.

À cette liste s’ajoutent l’acné, les aphtes et les infections à levures, ainsi que les nausées et les vomissements liés à la grossesse, l’érythème fessier et les vers parasites tels que les oxyures et les vers filiformes.

Initialement, les pharmaciens avaient le pouvoir de prescrire pour des affections telles que le rhume des foins, le muguet buccal, la conjonctivite, la dermatite, les hémorroïdes et les infections des voies urinaires.

Le programme de prescription est un pilier du plan de la province visant à réduire l’énorme arriéré des soins de santé. Jones a déclaré qu’il y avait eu des progrès sur ce front, avec des listes d’attente chirurgicales et le temps moyen passé aux urgences en baisse.

Le ministère de la Santé a également demandé des commentaires sur un projet visant à permettre aux pharmaciens de prescrire des médicaments contre la grippe, d’administrer des vaccins contre la grippe aux bébés et d’administrer des vaccins contre le RSV, lorsqu’ils sont disponibles, avant une poussée virale attendue à l’automne.

Plus controversé encore, le gouvernement progressiste-conservateur a adopté en mai un projet de loi de réforme de la santé autorisant davantage de cliniques privées à proposer certaines interventions chirurgicales et procédures financées par l’État.

Voici toutes les conditions pour lesquelles vous pouvez éviter de consulter un médecin :