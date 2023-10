Le gouvernement de l’Ontario dépose un projet de loi visant à restituer les terres qu’il a retirées à la Ceinture de verdure

Le ministre du Logement de l’Ontario a présenté lundi un projet de loi visant à restituer les terres de la ceinture de verdure protégée de l’Ontario que son gouvernement avait précédemment retirées à des fins de logement.

Le projet de loi, déposé par le gouvernement progressiste-conservateur de Ford, inverse sa décision de 2022 visant à donner aux propriétaires de certaines propriétés de la ceinture de verdure le droit de construire des logements, augmentant ainsi la valeur de leurs terrains d’un montant que le vérificateur général a évalué à 8,3 milliards de dollars.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, a présenté le projet de loi à Queen’s Park lundi.

« Nous voulons progresser dans la construction de 1,5 million de logements, mais en fin de compte, ce n’est pas ainsi que la population de la province de l’Ontario voulait que nous fassions cela », a déclaré Calandra lors d’une conférence de presse.

« Nous écoutons. Nous veillons à ce que tout processus concernant la Ceinture de verdure soit mené de la manière la plus publique et la plus ouverte possible. »

La Loi modifiant la loi sur la ceinture de verdure restaurerait toutes les propriétés qui ont été redésignées ou retirées des zones de la ceinture de verdure et de la moraine d’Oak Ridges en 2022.

Calandra, qui a repris le dossier après la démission de Steve Clark le mois dernier, affirme que le projet de loi codifiera également les limites de la Ceinture de verdure. Cela signifie que tout changement futur devra passer par le pouvoir législatif et ne pourra pas être apporté uniquement par voie réglementaire – comme l’ont fait les conservateurs l’année dernière.

« Nous avons commis une erreur », a déclaré Calandra après le dépôt du projet de loi.

« Je reconnais cette erreur. C’était un processus qui ne pouvait pas être soutenu. C’était un processus qui nous a éloigné de ce que nous essayions de faire depuis plusieurs années, c’est-à-dire faciliter la construction de maisons pour les gens. » Les gens, le rendent plus abordable. Nous allons dans le sens d’un recentrage et d’un retour sur les rails. «

Il a également déclaré que la province n’indemniserait pas les promoteurs et qu’il avait inclus des dispositions à ce sujet dans un projet de loi.

La chef de l’opposition néo-démocrate, Marit Stiles, a déclaré que le projet de loi était une victoire pour tous ceux qui s’opposaient à l’échange de terres dans la Ceinture de verdure.

« Aujourd’hui est une journée importante pour tous les citoyens, écologistes, défenseurs du logement et agriculteurs qui ont résisté à la sale tentative des conservateurs de mettre la main sur la ceinture verte. Nous nous sommes unis, nous avons repoussé et nous avons gagné », a déclaré Stiles dans un communiqué.

« Le scandale de corruption des conservateurs de Ford a fait reculer l’Ontario de plusieurs années dans la construction des maisons dont notre province a désespérément besoin », a-t-elle déclaré.

Le chef libéral par intérim, John Fraser, a déclaré que même si le projet de loi semble « soutenable », des problèmes majeurs continuent de tourmenter le gouvernement Ford.

« La ceinture verte est la pointe de l’iceberg. Ce sont les MZO, ce sont les limites urbaines, c’est l’autoroute 413, c’est la Place de l’Ontario », a-t-il déclaré lundi lors d’une conférence de presse.

Pendant ce temps, le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner, affirme que son parti fera pression en faveur de solides protections sur la Ceinture de verdure afin de protéger les terres de tout développement futur.

« Plus nous pouvons mettre de protections solides sur la Ceinture de verdure, plus nous pouvons garantir qu’une telle chose ne se reproduise pas à l’avenir. »

Un projet de loi présenté quelques jours après l’annonce de l’enquête de la GRC

Le premier ministre a annoncé son revirement le 21 septembre, s’excusant d’avoir rompu sa promesse de ne pas toucher à la Ceinture de verdure.

Les PJ espéraient que ce revirement mettrait un terme à la controverse. Ces espoirs ont été refroidis par de nouveaux développements qui suggèrent que les efforts de Ford pour ouvrir des terrains au logement resteront sous les projecteurs pendant des mois, voire des années :

La GRC a annoncé qu’une unité spécialisée chargée de traiter les allégations politiquement sensibles telles que la corruption et l’abus de confiance a été créée. a lancé une enquête dans les suppressions de terres de la Ceinture de verdure.

Le bureau du vérificateur général confirmé elle enquêtera sur le recours accru par le gouvernement aux arrêtés ministériels de zonage (MZO) pour contourner la consultation publique sur les changements d’utilisation des terres.

Le gouvernement extensions Les limites urbaines de Hamilton et d’Ottawa font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux, car ces mesures ont ouvert la porte au développement de parcelles sélectionnées de terres autrefois rurales contre la volonté des deux conseils municipaux.

Mitch Heimpel, ancien haut responsable politique du Parti conservateur et aujourd’hui directeur des campagnes et des relations gouvernementales chez Enterprise Canada, une société d’affaires publiques, affirme que la controverse a laissé peu de place à l’attention du public sur les progrès du gouvernement sur tout autre sujet.

« Le gouvernement préférerait probablement parler d’autre chose à ce stade précis », a-t-il déclaré.

« Il est tout simplement difficile de faire passer le message lorsque vous faites face à un problème constant de gestion des problèmes, comme dans la Ceinture de verdure », a déclaré Heimpel dans une entrevue avec CBC News.

Le projet de loi de lundi fait partie des efforts du gouvernement pour éteindre cet incendie politique.

Le gouvernement n’a pas vraiment besoin de légiférer pour restituer les terres à la Ceinture de verdure. Les déménagements de novembre dernier ont été effectués par l’intermédiaire d’un décision du cabinetle gouvernement pourrait donc provoquer le renversement en annulant simplement ce décret du Cabinet.

Au lieu de cela, Calandra a déclaré que le projet de loi déposé lundi renforcerait la protection de la Ceinture verte en définissant ses limites dans la loi.

REGARDER | Le gouvernement Ford a modifié les limites d’Ottawa pour que ce terrain fasse partie de la ville :

Cette propriété a été ajoutée à Ottawa par le gouvernement Ford. Cela suscite des appels à une enquête Vidéo en vedetteLe gouvernement Ford a ajouté ces terres agricoles du chemin Watters à Orléans aux limites urbaines d’Ottawa, contre la volonté du conseil municipal. Les députés de l’opposition affirment que cette décision a triplé la valeur du terrain et demandent une enquête. (Michel Aspirot/CBC Radio-Canada)

Il est interdit à tout gouvernement de réduire la superficie totale de la Ceinture de verdure selon les termes actuels de la loi ontarienne. Loi sur la ceinture de verdureintroduit en 2005 par le gouvernement libéral de Dalton McGuinty.

Cela permet au gouvernement de retirer des parcelles de terrain de la Ceinture de verdure, à condition que d’autres parcelles de taille égale ou supérieure soient ajoutées.

Les conservateurs ont voté contre un projet de loi présenté par le NPD de l’Ontario en septembre qui aurait annulé les suppressions de la Ceinture de verdure.

Le gouvernement du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déposé lundi un projet de loi visant à annuler le retrait de terres de la Ceinture de verdure. Le gouvernement a donné à certains promoteurs l’autorisation de construire des logements dans la zone protégée, mais après que des enquêtes indépendantes ont révélé que le processus était vicié et injuste, Ford a annoncé qu’il annulerait le projet. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Lundi, Ford et ses conservateurs seront confrontés à une période de questions pour la première fois depuis que la GRC a annoncé son enquête, alors que l’Assemblée législative était en pause prévue pour la semaine de Thanksgiving.

« Tant que nous ne savons pas sur quoi enquête la GRC, ce que nous ne savons pas pour le moment, il est tout à fait inapproprié de spéculer », a déclaré Heimpel.

Il reconnaît néanmoins que l’enquête risque de détourner le gouvernement de son propre programme.

« Le gouvernement a l’intention de se conformer pleinement à l’enquête, mais il y consacrera du temps là où il s’occuperait autrement des affaires gouvernementales », a déclaré Heimpel.