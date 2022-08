Le gouvernement de l’Ontario annonce un plan visant à stabiliser le système de santé

L’Ontario annonce un plan qui vise à stabiliser le système de soins de santé alors que les hôpitaux de la province sont aux prises avec des pénuries de personnel continues.

CBC News diffuse la conférence de presse en direct à partir de 9 h HE

Le plan de la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, pour stabiliser le système de soins de santé comprend l’augmentation des chirurgies effectuées dans des cliniques privées mais couvertes par l’OHIP, la prise en charge des frais d’examen et d’inscription des infirmières formées à l’étranger et l’envoi des patients en attente d’un lit de soins de longue durée dans un maison qui n’est pas de leur choix.

Jones annonce le plan aujourd’hui, car les pénuries de personnel infirmier ont entraîné la fermeture des services d’urgence de toute la province tout au long de l’été pendant des heures ou des jours à la fois.

Elle dit que le plan comprend la modification d’un programme qui peut déployer des infirmières à temps plein dans plusieurs hôpitaux d’une région et l’expansion d’un programme pour les infirmières en milieu de carrière ou à la retraite pour encadrer les nouvelles infirmières.

La province couvrira également temporairement les frais d’examen, de demande et d’inscription des infirmières formées à l’étranger et retraitées, leur permettant d’économiser jusqu’à 1 500 $, et prévoit d’investir jusqu’à 57,6 millions de dollars sur trois ans pour augmenter le nombre d’infirmières praticiennes travaillant dans les soins de longue durée. maisons.

Dans les soins de longue durée, le gouvernement prévoit de présenter aujourd’hui une législation qui permettra aux patients en attente d’un lit d’être transférés dans un foyer “temporaire” en attendant d’avoir une place dans leur foyer préféré, et prend 300 lits qui avaient été utilisés pour COVID- 19 l’isolement et de les mettre à la disposition des personnes inscrites sur des listes d’attente.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, a déclaré que la législation n’obligerait personne qui ne veut pas quitter l’hôpital à y aller, mais “nous permettrait de poursuivre la conversation”.

“Il y a un défi dans les soins aigus et les soins de longue durée sont en mesure de faire une différence pour la première fois depuis des générations”, a déclaré Calandra.

Le libellé du plan suggère également un rôle plus important pour les services fournis par le secteur privé mais couverts par le secteur public, le gouvernement affirmant qu’il investira davantage pour augmenter les chirurgies dans les hôpitaux pédiatriques et les cliniques privées existantes couvertes par l’OHIP et envisage également des options pour augmenter davantage la capacité chirurgicale en augmenter le nombre de ces procédures effectuées dans des “établissements de santé indépendants”.

Au cours de la semaine dernière, Jones et le premier ministre Doug Ford ont déclaré que la province envisageait toutes les options pour améliorer le système de santé et n’avaient pas exclu une plus grande participation du secteur privé, bien qu’ils aient déclaré que les Ontariens n’auraient rien à payer.

Les services d’urgence des hôpitaux de tout l’Ontario ont fermé pendant des heures, voire des jours cet été en raison d’une grave pénurie d’infirmières.